Avó ensina remédio certeiro para acabar com a rinite e a sinusite de forma natural

Essa preparação simples vem sendo passada de geração em geração e pode te ajudar a reduzir os sintomas dessas doenças

Pedro Ribeiro - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@luanapalmier)

Se você procura um remédio caseiro que realmente ajude a aliviar crises de rinite e sinusite, talvez esta receita antiga e muito comentada seja exatamente o que você precisa.

Muitas pessoas buscam alternativas mais naturais, especialmente quando o desconforto aparece de repente.

Por isso, vale a pena conhecer essa preparação simples, que vem sendo passada de geração em geração e que pode complementar seus cuidados diários.

A dica saiu diretamente do vídeo publicado no Instagram Luana & Irmã Uda (@luanapalmier), que possui mais de 1 milhão de seguidores.

O Reels conta com quase 500 mil curtidas e milhões de visualizações.

Por que tanta gente procura alternativas naturais

As crises de rinite e sinusite costumam trazer irritação, nariz entupido, dor de cabeça e cansaço.

Assim, muitas pessoas tentam recorrer a opções mais suaves, que ajudam a acalmar os sintomas.

O remédio caseiro ensinado por muitas avós ganhou fama justamente por utilizar ingredientes simples, acessíveis e com aroma forte, que costuma trazer sensação de alívio.

Como preparar o remédio caseiro de eucalipto

A receita é fácil, prática e leva poucos ingredientes. Para começar, você precisa de folhas de eucalipto maduras.

É importante lavar bem as folhas e deixá-las secar completamente antes do preparo.

Veja os passos:

Separe meio litro de álcool. Adicione as folhas de eucalipto secas. Acrescente uma colher de sopa de cânfora. Misture tudo e deixe descansar por 8 dias em um recipiente fechado (pode ser a própria embalagem do álcool).

Após esse período, o remédio caseiro estará pronto para uso externo.

Muitas pessoas aplicam um pouco do líquido no peito, nas costas ou até no travesseiro para sentir o aroma forte e fresco do eucalipto e da cânfora.

Como esse preparo pode ajudar

O eucalipto possui um perfume marcante que costuma trazer sensação de liberação nasal.

A cânfora, por outro lado, é muito usada em receitas naturais por seu cheiro intenso, que pode proporcionar sensação de conforto respiratório.

A combinação dos dois, diluídos no álcool, cria um remédio caseiro muito aromático, ideal para quem busca bem-estar durante crises de rinite e sinusite.

Além disso, esse tipo de receita costuma ser valorizada por quem gosta de métodos tradicionais e deseja algo complementar às orientações que já recebe no dia a dia.

Muitas pessoas relatam que o aroma fresco ajuda a relaxar e a respirar melhor, principalmente à noite.

Dicas importantes antes de usar

Apesar de natural, o preparo deve ser utilizado com cuidado. Use somente na pele ou como aromatizador.

Mantenha longe dos olhos e de áreas sensíveis. Além disso, não é indicado ingerir.

Se você já está em tratamento médico, converse com um profissional de saúde sobre o uso complementar de qualquer remédio caseiro.

Assim, você une tradição e segurança.

Confira o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUANA & IRMÃ UDA | Salvador – BA (@luanapalmier)

