Avó ensina remédio certeiro para acabar com a rinite e a sinusite de forma natural
Essa preparação simples vem sendo passada de geração em geração e pode te ajudar a reduzir os sintomas dessas doenças
Se você procura um remédio caseiro que realmente ajude a aliviar crises de rinite e sinusite, talvez esta receita antiga e muito comentada seja exatamente o que você precisa.
Muitas pessoas buscam alternativas mais naturais, especialmente quando o desconforto aparece de repente.
Por isso, vale a pena conhecer essa preparação simples, que vem sendo passada de geração em geração e que pode complementar seus cuidados diários.
A dica saiu diretamente do vídeo publicado no Instagram Luana & Irmã Uda (@luanapalmier), que possui mais de 1 milhão de seguidores.
O Reels conta com quase 500 mil curtidas e milhões de visualizações.
Por que tanta gente procura alternativas naturais
As crises de rinite e sinusite costumam trazer irritação, nariz entupido, dor de cabeça e cansaço.
Assim, muitas pessoas tentam recorrer a opções mais suaves, que ajudam a acalmar os sintomas.
O remédio caseiro ensinado por muitas avós ganhou fama justamente por utilizar ingredientes simples, acessíveis e com aroma forte, que costuma trazer sensação de alívio.
Como preparar o remédio caseiro de eucalipto
A receita é fácil, prática e leva poucos ingredientes. Para começar, você precisa de folhas de eucalipto maduras.
É importante lavar bem as folhas e deixá-las secar completamente antes do preparo.
Veja os passos:
-
Separe meio litro de álcool.
-
Adicione as folhas de eucalipto secas.
-
Acrescente uma colher de sopa de cânfora.
-
Misture tudo e deixe descansar por 8 dias em um recipiente fechado (pode ser a própria embalagem do álcool).
Após esse período, o remédio caseiro estará pronto para uso externo.
Muitas pessoas aplicam um pouco do líquido no peito, nas costas ou até no travesseiro para sentir o aroma forte e fresco do eucalipto e da cânfora.
Como esse preparo pode ajudar
O eucalipto possui um perfume marcante que costuma trazer sensação de liberação nasal.
A cânfora, por outro lado, é muito usada em receitas naturais por seu cheiro intenso, que pode proporcionar sensação de conforto respiratório.
A combinação dos dois, diluídos no álcool, cria um remédio caseiro muito aromático, ideal para quem busca bem-estar durante crises de rinite e sinusite.
Além disso, esse tipo de receita costuma ser valorizada por quem gosta de métodos tradicionais e deseja algo complementar às orientações que já recebe no dia a dia.
Muitas pessoas relatam que o aroma fresco ajuda a relaxar e a respirar melhor, principalmente à noite.
Dicas importantes antes de usar
Apesar de natural, o preparo deve ser utilizado com cuidado. Use somente na pele ou como aromatizador.
Mantenha longe dos olhos e de áreas sensíveis. Além disso, não é indicado ingerir.
Se você já está em tratamento médico, converse com um profissional de saúde sobre o uso complementar de qualquer remédio caseiro.
Assim, você une tradição e segurança.
Confira o vídeo na íntegra:
