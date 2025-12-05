Daniel Vilela fala sobre subsídio para a Urban e cobra plano de melhorias da empresa

Vice-governador ainda relatou acompanhar as tratativas com o prefeito Márcio Corrêa (PL)

Samuel Leão - 05 de dezembro de 2025

Vice-governador Daniel Vilela e a presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende. (Foto: Samuel Leão)

Durante uma visita à Anápolis, nesta sexta-feira (05), o vice-governador Daniel Vilela (MDB) esteve no Centro de Convenções e na Câmara Municipal, e aproveitou a passagem para falar sobre a questão do subsídio estadual para o transporte público na cidade.

Em coletiva, ele relatou acompanhar as tratativas com o prefeito Márcio Corrêa (PL), e cobrou um plano de ações efetivas por parte da concessionária, a Urban.

“Agora a bola não está com a gente. Eu disse para o prefeito Márcio que a gente precisa de um plano, por parte da concessionária do transporte coletivo, dizendo o que ela vai fazer como contrapartida, se vai trocar a frota, se vai fazer novas plataformas, se vai entrar com novos pontos de ônibus. Depois disso é que nós vamos entrar com o subsídio”, expressou.

Ainda nesse contexto, ele reforçou que não há como o Poder Estadual agir sem respaldo de metas e melhorias bem definidas do lado da empresa.

“Porque senão o Estado vem e ajuda com o subsídio, mas e aí? Não vai melhorar o transporte, não vai trocar a frota, não vai criar as plataformas e os terminais. Então é preciso ter um plano primeiro para depois a gente trabalhar nesse sentido. É um compromisso que a gente tem com o prefeito Márcio, sendo governador, de poder auxiliar, assim como a gente já tem hoje no transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia”, complementou.

Entrega do Anel Viário

Falando sobre entregas do Governo Estadual em Anápolis, Daniel relatou ter visitado as obras recém-entregues do anel viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

“Passei ali no Anel Viária para ver a beleza daquela obra, a importância da mobilidade, a logística, principalmente para os caminhões do DAIA, o quanto aquilo ali abriu uma nova centralidade para a cidade de Anápolis”, contou.

Citou também a recuperação ambiental do Aeroporto de Cargas de Anápolis, que deverá ter investimentos da Infraero em breve e ainda conta com R$ 60 milhões investidos na recuperação da pista, por parte do Estado.

