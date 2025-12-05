Ex-assessora entra em surto psicótico na Câmara Municipal de Anápolis e é retirada pelo Samu

Ocorrência chamou atenção e mobilizou equipes de segurança e saúde

Isabella Valverde - 05 de dezembro de 2025

Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Uma ex-assessora da vereadora Seliane da SOS (MDB) provocou intensa movimentação na Câmara Municipal de Anápolis na manhã desta sexta-feira (05) ao apresentar um surto psicótico dentro do prédio.

Servidores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após perceberem que a mulher demonstrava forte descontrole emocional e risco de autolesão.

Em nota, Seliane detalhou que esses episódios envolveram mensagens enviadas durante a madrugada, seguir a parlamentar em diferentes locais, aproximações indevidas na residência, denúncias falsas e outros comportamentos direcionados também a integrantes do gabinete.

De acordo com a vereadora, o caso foi comunicado às autoridades, que já investigam os fatos.

Nesta sexta, a mulher chegou ao Legislativo bastante alterada e fez ameaças de tirar a própria vida. O Samu realizou o atendimento no local e retirou a ex-assessora para encaminhamento adequado.

Já a Câmara Municipal informou que o caso foi comunicado às autoridades responsáveis, que investigam os fatos.

Leia a nota de Seliane na íntegra:

“A vereadora Seliane da SOS informa que, nos últimos dias, tem enfrentado uma situação delicada envolvendo uma ex-assessora, que passou a adotar condutas que afetaram a rotina do gabinete, geraram preocupação entre servidores e motivaram o acionamento das autoridades competentes, que já investigam o caso.

Os episódios incluem mensagens enviadas durante a madrugada, seguir a vereadora em diferentes locais, aproximações indevidas na residência, denúncias falsas, registro de boletim de ocorrência infundado e outros comportamentos direcionados também a membros da equipe. Nesta sexta-feira, a ex-assessora esteve na Câmara Municipal, onde fez ameaças de tirar a própria vida, sendo prontamente socorrida pelas equipes de segurança e saúde.

A vereadora Seliane reforça que o caso deve ser conduzido com seriedade e responsabilidade, lembrando da importância de acolhimento, atenção e cuidados adequados sempre que situações envolvendo saúde mental se apresentarem.”

