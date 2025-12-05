Funcionário é suspeito de desviar quase R$ 1 milhão de indústria farmacêutica em Goiás, diz Polícia Civil

Homem teria se aproveitado da posição de confiança que tinha para articular as fraudes

Davi Galvão - 05 de dezembro de 2025

Suspeita é que funcionário tenha desviado quase R$ 1 milhão. (Foto: Divulgação)

A 2ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia investiga um funcionário de uma indústria farmacêutica da cidade suspeito de ter gerenciado fraudes e culminando em um prejuízo de mais de R$ 830 mil a empresa.

Nomeada de Operação Consignare, foram executados mandados de busca e apreensão, além de medidas de bloqueio de bens, valores e quebras de sigilo bancário e fiscal na manhã desta sexta-feira (05).

Até o momento, os trabalhos dos agentes apuram o furto qualificado como tendo sido cometido através do abuso de confiança.

Segundo a apuração, o investigado teria articulado fraudes envolvendo empréstimos consignados, causando um prejuízo à farmacêutica que beira R$ 1 milhão.

Diante dos indícios, a Polícia Civil (PC) representou pelas medidas cautelares, que foram deferidas para garantir a preservação do patrimônio da empresa e assegurar futura reparação do dano.

