PM prende homem em Goiânia ao descobrir o que ele escondia na casa da mãe

Tudo começou quando o filho foi parado em uma abordagem da Força Tática, na região do setor Perim

Samuel Leão Samuel Leão -
Drogas foram apreendidas e suspeito foi preso em flagrante. (Foto: Reprodução/PMGO)

A descoberta de um “mocó”, expressão usada frequentemente para esconderijos de drogas e armas, surpreendeu a Polícia Militar (PM) em Goiânia e resultou na prisão de um homem de 36 anos, na quinta-feira (05). Isso porque, na casa da mãe dele, mais de 100 quilos de drogas diversas foram localizadas.

Tudo começou quando o filho foi parado em uma abordagem da Força Tática, na região do setor Perim, e com ele foram localizadas porções de drogas. Aos policiais, ele confessou atuar como distribuidor de drogas na região Noroeste.

Na sequência, direcionou os policiais para o local onde armazenava seu estoque, na casa da própria mãe, no Setor Progresso.

Em depoimento aos policiais, ele revelou receber R$ 1 mil por mês para embalar os entorpecentes em porções menores e distribuir, além de contar também já ter sido preso anteriormente pelo mesmo motivo.

Ao revistar o local, os militares descobriram um laboratório de entorpecentes, com mais de 100 quilos de maconha, cocaína e até crack, além de utensílios para preparo, mistura e fracionamento das substâncias ilícitas.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, com todas as drogas e materiais apreendidos, e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.

 

 

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

