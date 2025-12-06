Carro fica ilhado na Marginal Botafogo durante temporal, em Goiânia

Chuva forte alagou a via e obrigou motorista a buscar abrigo no teto do veículo

Da Redação Da Redação -
Carro fica ilhado na Marginal Botafogo durante temporal, em Goiânia
(Foto: Reprodução)

A forte chuva que atingiu Goiânia na tarde deste sábado (06) provocou alagamento na Marginal Botafogo e deixou um motorista preso no meio da enxurrada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o nível da água subiu de maneira repentina, impossibilitando qualquer manobra e cercando o carro por completo.

Sem conseguir sair pela rua, o condutor precisou subir no teto do veículo para se manter em segurança enquanto aguardava ajuda.

Leia também

A cena chamou atenção de quem passava pela região, que acionou o Corpo de Bombeiros.

As equipes de resgate foram enviadas imediatamente e trabalham para retirar o motorista do local.

A Defesa Civil também disparou alertas para celulares da região Metropolitana, orientando que moradores evitem circular pela Marginal Botafogo e pela Avenida 87, no Setor Sul, até que a situação se estabilize.

O temporal ainda pode causar novos pontos de alagamento, e as autoridades reforçam que motoristas devem redobrar os cuidados e não tentar atravessar áreas cobertas pela água.

 

 

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias