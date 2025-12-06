Carro fica ilhado na Marginal Botafogo durante temporal, em Goiânia
Chuva forte alagou a via e obrigou motorista a buscar abrigo no teto do veículo
A forte chuva que atingiu Goiânia na tarde deste sábado (06) provocou alagamento na Marginal Botafogo e deixou um motorista preso no meio da enxurrada.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o nível da água subiu de maneira repentina, impossibilitando qualquer manobra e cercando o carro por completo.
Sem conseguir sair pela rua, o condutor precisou subir no teto do veículo para se manter em segurança enquanto aguardava ajuda.
A cena chamou atenção de quem passava pela região, que acionou o Corpo de Bombeiros.
As equipes de resgate foram enviadas imediatamente e trabalham para retirar o motorista do local.
A Defesa Civil também disparou alertas para celulares da região Metropolitana, orientando que moradores evitem circular pela Marginal Botafogo e pela Avenida 87, no Setor Sul, até que a situação se estabilize.
O temporal ainda pode causar novos pontos de alagamento, e as autoridades reforçam que motoristas devem redobrar os cuidados e não tentar atravessar áreas cobertas pela água.
