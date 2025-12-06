Meteorologia faz alerta para tempestades de 40 mm com ventanias e raios em Goiás; veja previsão do tempo

Informações do Cihmego indicam cenário com grandes chances de ser bastante parecido ao dos últimos dias

Paulo Roberto Belém -
Nuvem carregada, em Anápolis. (Foto: Paulo roberto Belém/Portal 6)

A previsão do tempo em Goiás tem apresentado nos últimos dias um certo padrão, mas o que difere para este domingo (07), é a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um corredor de umidade sobre o Brasil Central.

Assim, ocorrerão mudanças significativas, resultando em chuvas. Consequentemente, o risco de formação de tempestades é elevado, com potencial para ocorrência de rajadas de vento e queda de raios, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).

O alerta para esse risco potencial é para 124 municípios goianos (veja lista no final), nos quais as pancadas serão entre 30 e 40 mm/hora ou 60mm/dia com a velocidade das rajadas acima de 60 km/h.

Na média, para todo o estado, as temperaturas estão mais amenas e não devem ultrapassar os 33 °C nas regiões que costumam ser mais quentes.

De forma localizada, em Goiânia e nas cidades da Região Metropolitana, a previsão é de sol com variação de nebulosidade, possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de até 10 mm e temperatura máxima podendo chegar aos 29 °C.

O cenário deve ser idêntico para Anápolis. Agora, em Rio Verde, o calor será de 30 °C de máxima, podendo chover um pouco menos, 08 mm.

Quanto aos alertas para as tempestades, o Cihmego chama a atenção para os cuidados básicos quando as condições exigirem, se protegendo em casa ou, se estando na rua, evitar adentrar em enxurradas, principalmente quando estiver de moto ou a pé.

Confira a lista das cidades em alerta para tempestades:

  • Abadia de Goiás
  • Abadiânia
  • Acreúna
  • Água Limpa
  • Alexânia
  • Aloândia
  • Anápolis
  • Anhanguera
  • Aparecida de Goiânia
  • Aparecida do Rio Doce
  • Aporé
  • Araçu
  • Aragoiânia
  • Aurilândia
  • Avelinópolis
  • Bela Vista de Goiás
  • Bom Jesus de Goiás
  • Bonfinópolis
  • Buriti Alegre
  • Cabeceiras
  • Cachoeira Alta
  • Cachoeira Dourada
  • Caçu
  • Caiapônia
  • Caldas Novas
  • Caldazinha
  • Campestre de Goiás
  • Campo Alegre de Goiás
  • Campo Limpo de Goiás
  • Castelândia
  • Catalão
  • Cezarina
  • Chapadão do Céu
  • Cidade Ocidental
  • Corumbaíba
  • Cristalina
  • Cristianópolis
  • Cromínia
  • Cumari
  • Damianópolis
  • Davinópolis
  • Divinópolis de Goiás
  • Doverlândia
  • Edealina
  • Edéia
  • Firminópolis
  • Formosa
  • Gameleira de Goiás
  • Goianápolis
  • Goiandira
  • Goiatuba
  • Gouvelândia
  • Guapó
  • Guarani de Goiás
  • Hidrolândia
  • Inaciolândia
  • Indiara
  • Ipameri
  • Itajá
  • Itarumã
  • Itumbiara
  • Jandaia
  • Jataí
  • Joviânia
  • Lagoa Santa
  • Leopoldo de Bulhões
  • Luziânia
  • Mairipotaba
  • Mambaí
  • Marzagão
  • Maurilândia
  • Mineiros
  • Montividiu
  • Morrinhos
  • Nazário
  • Nerópolis
  • Nova Aurora
  • Nova Roma
  • Novo Gama
  • Orizona
  • Ouvidor
  • Palestina de Goiás
  • Palmeiras de Goiás
  • Palmelo
  • Palminópolis
  • Panamá
  • Paranaiguara
  • Paraúna
  • Perolândia
  • Piracanjuba
  • Pires do Rio
  • Planaltina
  • Pontalina
  • Porteirão
  • Portelândia
  • Posse
  • Professor Jamil
  • Quirinópolis
  • Rio Quente
  • Rio Verde
  • Santa Bárbara de Goiás
  • Santa Cruz de Goiás
  • Santa Helena de Goiás
  • Santa Rita do Araguaia
  • Santo Antônio da Barra
  • São Domingos
  • São João da Paraúna
  • São Miguel do Passa Quatro
  • São Simão
  • Senador Canedo
  • Serranópolis
  • Silvânia
  • Sítio d’Abadia
  • Terezópolis de Goiás
  • Três Ranchos
  • Trindade
  • Turvânia
  • Turvelândia
  • Urutaí
  • Valparaíso de Goiás
  • Varjão
  • Vianópolis
  • Vicentinópolis
  • Goiânia

