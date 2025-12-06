Meteorologia faz alerta para tempestades de 40 mm com ventanias e raios em Goiás; veja previsão do tempo
Informações do Cihmego indicam cenário com grandes chances de ser bastante parecido ao dos últimos dias
A previsão do tempo em Goiás tem apresentado nos últimos dias um certo padrão, mas o que difere para este domingo (07), é a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um corredor de umidade sobre o Brasil Central.
Assim, ocorrerão mudanças significativas, resultando em chuvas. Consequentemente, o risco de formação de tempestades é elevado, com potencial para ocorrência de rajadas de vento e queda de raios, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).
O alerta para esse risco potencial é para 124 municípios goianos (veja lista no final), nos quais as pancadas serão entre 30 e 40 mm/hora ou 60mm/dia com a velocidade das rajadas acima de 60 km/h.
Na média, para todo o estado, as temperaturas estão mais amenas e não devem ultrapassar os 33 °C nas regiões que costumam ser mais quentes.
De forma localizada, em Goiânia e nas cidades da Região Metropolitana, a previsão é de sol com variação de nebulosidade, possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de até 10 mm e temperatura máxima podendo chegar aos 29 °C.
O cenário deve ser idêntico para Anápolis. Agora, em Rio Verde, o calor será de 30 °C de máxima, podendo chover um pouco menos, 08 mm.
Quanto aos alertas para as tempestades, o Cihmego chama a atenção para os cuidados básicos quando as condições exigirem, se protegendo em casa ou, se estando na rua, evitar adentrar em enxurradas, principalmente quando estiver de moto ou a pé.
Confira a lista das cidades em alerta para tempestades:
- Abadia de Goiás
- Abadiânia
- Acreúna
- Água Limpa
- Alexânia
- Aloândia
- Anápolis
- Anhanguera
- Aparecida de Goiânia
- Aparecida do Rio Doce
- Aporé
- Araçu
- Aragoiânia
- Aurilândia
- Avelinópolis
- Bela Vista de Goiás
- Bom Jesus de Goiás
- Bonfinópolis
- Buriti Alegre
- Cabeceiras
- Cachoeira Alta
- Cachoeira Dourada
- Caçu
- Caiapônia
- Caldas Novas
- Caldazinha
- Campestre de Goiás
- Campo Alegre de Goiás
- Campo Limpo de Goiás
- Castelândia
- Catalão
- Cezarina
- Chapadão do Céu
- Cidade Ocidental
- Corumbaíba
- Cristalina
- Cristianópolis
- Cromínia
- Cumari
- Damianópolis
- Davinópolis
- Divinópolis de Goiás
- Doverlândia
- Edealina
- Edéia
- Firminópolis
- Formosa
- Gameleira de Goiás
- Goianápolis
- Goiandira
- Goiatuba
- Gouvelândia
- Guapó
- Guarani de Goiás
- Hidrolândia
- Inaciolândia
- Indiara
- Ipameri
- Itajá
- Itarumã
- Itumbiara
- Jandaia
- Jataí
- Joviânia
- Lagoa Santa
- Leopoldo de Bulhões
- Luziânia
- Mairipotaba
- Mambaí
- Marzagão
- Maurilândia
- Mineiros
- Montividiu
- Morrinhos
- Nazário
- Nerópolis
- Nova Aurora
- Nova Roma
- Novo Gama
- Orizona
- Ouvidor
- Palestina de Goiás
- Palmeiras de Goiás
- Palmelo
- Palminópolis
- Panamá
- Paranaiguara
- Paraúna
- Perolândia
- Piracanjuba
- Pires do Rio
- Planaltina
- Pontalina
- Porteirão
- Portelândia
- Posse
- Professor Jamil
- Quirinópolis
- Rio Quente
- Rio Verde
- Santa Bárbara de Goiás
- Santa Cruz de Goiás
- Santa Helena de Goiás
- Santa Rita do Araguaia
- Santo Antônio da Barra
- São Domingos
- São João da Paraúna
- São Miguel do Passa Quatro
- São Simão
- Senador Canedo
- Serranópolis
- Silvânia
- Sítio d’Abadia
- Terezópolis de Goiás
- Três Ranchos
- Trindade
- Turvânia
- Turvelândia
- Urutaí
- Valparaíso de Goiás
- Varjão
- Vianópolis
- Vicentinópolis
- Goiânia
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!