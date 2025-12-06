Meteorologia faz alerta para tempestades de 40 mm com ventanias e raios em Goiás; veja previsão do tempo

Informações do Cihmego indicam cenário com grandes chances de ser bastante parecido ao dos últimos dias

Paulo Roberto Belém - 06 de dezembro de 2025

Nuvem carregada, em Anápolis. (Foto: Paulo roberto Belém/Portal 6)

A previsão do tempo em Goiás tem apresentado nos últimos dias um certo padrão, mas o que difere para este domingo (07), é a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um corredor de umidade sobre o Brasil Central.

Assim, ocorrerão mudanças significativas, resultando em chuvas. Consequentemente, o risco de formação de tempestades é elevado, com potencial para ocorrência de rajadas de vento e queda de raios, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).

O alerta para esse risco potencial é para 124 municípios goianos (veja lista no final), nos quais as pancadas serão entre 30 e 40 mm/hora ou 60mm/dia com a velocidade das rajadas acima de 60 km/h.

Na média, para todo o estado, as temperaturas estão mais amenas e não devem ultrapassar os 33 °C nas regiões que costumam ser mais quentes.

De forma localizada, em Goiânia e nas cidades da Região Metropolitana, a previsão é de sol com variação de nebulosidade, possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de até 10 mm e temperatura máxima podendo chegar aos 29 °C.

O cenário deve ser idêntico para Anápolis. Agora, em Rio Verde, o calor será de 30 °C de máxima, podendo chover um pouco menos, 08 mm.

Quanto aos alertas para as tempestades, o Cihmego chama a atenção para os cuidados básicos quando as condições exigirem, se protegendo em casa ou, se estando na rua, evitar adentrar em enxurradas, principalmente quando estiver de moto ou a pé.

Confira a lista das cidades em alerta para tempestades:

