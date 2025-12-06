CNU 2025 muda esquema de segurança após suspeita de vazamento do Enem e fraudes em 2024

As alterações envolvem a presença da Polícia Federal em todos os 228 municípios onde a prova será aplicada neste domingo, a partir das 13h

Folhapress - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O CNU (Concurso Nacional Unificado) 2025 mudou o esquema de segurança após fraudes envolvendo a edição de 2024 e investigação de vazamento de questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano, que foram anuladas.

As alterações envolvem a presença da PF (Polícia Federal) em todos os 228 municípios onde a prova será aplicada neste domingo, a partir das 13h. Além disso, o armazenamento dos cadernos de questões será feito nas superintendências e delegacias da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que também vão funcionar como polos de distribuição.

“A gente não pode garantir que uma quadrilha, uma organização criminosa ou alguma pessoa mal intencionada queira fazer algo de errado. O que a gente pode fazer é que, se isso acontecer, estejamos prontos para evitar prejudicar os candidatos”, afirma Alexandre Retamal, coordenador logístico do CNU, à Folha.

Ao todo, 42,5 mil candidatos estão na reta final da disputa por 3.652 vagas em 32 órgãos públicos. Em cidades onde não há unidades da Polícia Rodoviária Federal, as provas permanecem em escolas, sob vigilância da Força Nacional ou das polícias militares estaduais.

Retamal diz que o objetivo das mudanças é reduzir riscos de fraudes em todas as etapas, desde a saída da gráfica até a aplicação, passando pela logística reversa, quando os exames retornam para a correção da banca examinadora, que neste ano é a FGV (Fundação Getulio Vargas).

Ele afirma que a atuação conjunta com os órgãos de segurança foi fundamental para o desmantelamento de tentativas de fraude na edição anterior e para a eliminação de candidatos investigados. Para ele, o aumento da atenção logística reflete o amadurecimento de uma política pública que busca consolidar um novo modelo nacional de seleção de servidores, que tem sido premiado.

Segundo o coordenador, apenas de 20% a 30% do esforço na organização de uma seleção do tipo –a maior do país– está concentrada na concepção. O restante é dedicado à logística e à segurança, para proteger o concurso como um todo. As provas deste domingo vão mobilizar 22 mil trabalhadores, dos quais 11 mil estão focados apenas em segurança e logística.

“Não adianta a gente imaginar que entrega uma prova dessa na mão de uma aplicadora como a FGV, que é a responsável esse ano, e que ela vai fazer tudo. Ela precisa de nós e agente mobiliza os órgãos de segurança pública.

O esquema de segurança envolve ainda a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Força Nacional, forças estaduais de segurança dos 26 estados e do Distrito Federal.

Como será a aplicação das provas

O exame começa às 13h e tem duração até 15h ou 16h, dependendo do nível de escolaridade do cargo prestado. Segundo o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), os portões serão fechados às 12h30, no horário de Brasília. Em alguns municípios será respeitado o horário local.

Para os cargos de nível superior, a prova discursiva será composta por duas questões, com valor de 22,5 pontos cada, totalizando 45 pontos. Já para os cargos de nível intermediário, a avaliação consistirá em uma redação dissertativa e argumentativa, com nota máxima de 30 pontos.

Retamal orienta aos candidatos que cheguem ao local de prova com antecedência, calmos e preparados. “O meu recado é que o candidato possa chegar no dia da prova com calma, para chegar ali mostrando o seu melhor. E nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para garantir segurança e isonomia.”

O que levar no dia da prova?

Itens obrigatórios

1. Documento oficial com foto, físico ou digital (RG, CNH, passaporte; e-Título, CNH Digital, Identidade Digital). Documentos devem estar legíveis, válidos e exibidos em aplicativo oficial. Não são aceitas fotos, prints, cópias simples ou autenticadas

2. Caneta esferográfica azul ou preta, de material transparente

3. Quando necessário, documentos comprobatórios de uso de dispositivos médicos metálicos

4. Recomenda-se levar o cartão de confirmação, mas ele não é obrigatório

Pode levar

– Água em garrafa transparente e sem rótulo

– Lanches leves em embalagens transparentes e sem barulho

O que é proibido

– Aparelhos eletrônicos (celular, smartwatch, fones, tablet, calculadora)

– Relógios, papéis soltos, anotações, livros ou materiais de consulta

– Bonés, chapéus e gorros (exceto por motivos religiosos ou de saúde)

– Bolsas e mochilas devem ser guardadas conforme instrução da fiscalização

– Todos os itens proibidos devem ser lacrados no envelope de segurança, aberto somente após a saída definitiva do local

Veja os procedimentos de segurança e identificação

– Coleta de impressão digital, exame grafológico e conferência da foto do documento

– Permanência mínima na sala: 1 hora

– O caderno de prova só pode ser levado nos últimos 60 minutos

– As três últimas pessoas da sala devem sair juntas, após assinar a ata

– O edital prevê eliminação por tentativas de fraude ou descumprimento das regras

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias do Brasil e do mundo!