Fantasias e muita garra marcam percurso da última etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Apesar da expressiva adesão, organização do evento também foi alvo uma parcela de críticas por parte dos internautas

Davi Galvão - 06 de dezembro de 2025

Entre fantasias e cenas inspiradoras, última etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua. (Foto: Davi Galvão)

Dada largada na 8ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua, os seis mil anapolinos inscritos para a prova tomaram as ruas da cidade na noite deste sábado (06).

Além do vigor e muita força de vontade dos participantes em não desistirem mesmo enfrentando um clima cruel, o que também marcou presença entre os passos apressados foi a criatividade de muitos na hora das vestimentas.

Com fantasias inspiradas no clima natalino, gorros do bom velhinho foram avistados aos montes pela reportagem, como se todos os papais e mamães noéis tivessem vindo correr em Anápolis.

Alguns com mais disposição, aproveitaram a época para esbanjar estilo e optaram por um caminho mais ousado, fantasiando-se como árvores-de-natal ambulantes.

Ainda, uma opção muito utilizada foi o bom e velho pisca-pisca, enrolado no corpo ou em galochas, dando mais vida ao avanço contínuo.

Inspiração

Entre alguns dos momentos mais emocionantes registrados na noite, o Portal 6 também flagrou um dos participantes do evento dando tudo de si, ainda que de muletas.

Com o já mencionado popular gorro e o apoio de uma mulher ao lado, ele seguiu o caminho com visível esforço, mas também determinado.

Quem passou por ele, não pôde deixar de registrar a admiração por uma prova de resistência e garra tão marcantes: “esse cara é gigante”, gritou um dos corredores, como que para corroborar.

Reclamações

Apesar da expressiva adesão, a última etapa do circuito anapolino também veio acompanhada de críticas por uma parcela da população.

Na própria postagem sobre o evento feita pela Prefeitura neste sábado (06), embora muitos usuários tenham se mostrado ansiosos, outros teceram críticas ao horário escolhido e também ao fechamento de diversas ruas na região Central, que pegaram motoristas desprevenidos.

“Uma falta de organização terrível![…] As pessoas que NÃO estão participando e precisam acessar determinadas regiões da cidade, não sabem o que fazer, porque NÃO tem SINALIZAÇÃO de vias ALTERNATIVAS! Eu [vi] várias pessoas desorientadas e fazendo coisas indevidas, colocando a vida de outros em risco!”, apontou uma.

