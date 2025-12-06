O país que não tem aeroporto, não possui idioma nem moedas próprias, mas mesmo assim está entre os mais ricos da Europa

Apesar de seu tamanho pequeno, o lugar também impressiona pela sua segurança, beleza natural e qualidade de vida

Pedro Ribeiro - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Quando pensamos em países ricos da Europa, geralmente imaginamos grandes economias, cidades movimentadas e infraestrutura avançada.

Mas poucos sabem que existe um país tão pequeno e peculiar que se destaca entre os países mais ricos da Europa sem ter aeroporto, sem idioma próprio e nem moedas próprias.

Curioso, não é mesmo? Vamos conhecer esse lugar fascinante e descobrir como ele se tornou tão próspero.

Um território minúsculo entre montanhas

Estamos falando de Liechtenstein, um dos menores países do mundo, localizado nos Alpes, entre Suíça e Áustria.

Apesar de seu tamanho reduzido, Liechtenstein impressiona pela sua segurança e qualidade de vida.

O país não possui exército desde 1868, dependendo da Suíça para sua defesa.

Além disso, a moeda utilizada é o Franco Suíço, já que não possui moeda própria.

E se você pensa que um país sem aeroporto estaria isolado, saiba que o mais próximo fica em Zurique, na Suíça, o que facilita a conexão com o resto da Europa.

Segurança que impressiona

Liechtenstein é considerado um dos lugares mais seguros do mundo.

A criminalidade é extremamente baixa, e crimes graves são praticamente inexistentes.

O último assassinato registrado ocorreu em 1997, e o número de prisioneiros é muito reduzido.

Para quem busca um país seguro para viver ou investir, Liechtenstein é um verdadeiro exemplo.

Economia de primeiro mundo

Apesar de pequeno, Liechtenstein tem uma das economias mais robustas da Europa.

Com uma renda per capita altíssima, o país oferece um dos maiores padrões de vida do mundo.

É conhecido como um centro financeiro e um paraíso fiscal, embora nos últimos anos tenha reforçado leis rigorosas contra a lavagem de dinheiro.

Curiosamente, há mais empresas registradas do que habitantes, com uma população de cerca de 39 mil pessoas.

Cultura, castelos e vinhos

Liechtenstein é cheio de charme e história. Seus castelos medievais, como o Castelo de Vaduz, residência do príncipe, são pontos turísticos e culturais importantes.

Trilhas nos Alpes oferecem paisagens deslumbrantes, ideais para caminhadas e turismo de natureza.

Além disso, o país produz vinhos, e o próprio príncipe possui uma vinícola.

A família real também organiza eventos anuais abertos à população, permitindo que moradores e visitantes conheçam o castelo de perto.

Futebol e vida cotidiana

Curiosamente, o futebol no país não é profissional.

A seleção nacional é composta principalmente por jogadores semiprofissionais ou amadores que têm outras profissões.

Esse detalhe mostra como Liechtenstein consegue equilibrar modernidade, tradição e simplicidade em sua vida cotidiana.

Monarquia com papel político

Liechtenstein é uma das poucas monarquias constitucionais que ainda existem na Europa.

O príncipe possui influência política significativa, participando de decisões importantes do país.

Essa característica reforça a singularidade de Liechtenstein entre os países mais ricos da Europa.

Mesmo sem aeroporto, sem moeda própria e com uma população pequena, Liechtenstein prova que tamanho não é documento.

Sua segurança, economia forte, cultura rica e qualidade de vida elevam-no ao topo entre os países mais ricos da Europa.

Vale a pena conhecer de perto esse pequeno grande país.

