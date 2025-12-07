Dezenas de armas são roubadas de empresa de segurança em São Paulo

Ação aconteceu na rua Antonio José Viveira, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo

Folhapress - 07 de dezembro de 2025

(Foto: SSP)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma empresa de segurança na capital paulista teve revólveres, espingardas e munições roubados neste domingo (07), depois de ser invadida por indivíduos armados.

Armas armazenadas em empresa de segurança foram roubadas na capital paulista. Na manhã deste domingo, três indivíduos encapuzados e armados renderam vigilantes de uma empresa de segurança e roubaram 23 revólveres calibre 38, outras 12 espingardas e centenas de munições.

Ação aconteceu na rua Antonio José Viveira, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Local é um dos endereços da Map Serviços de Segurança LTDA, cujo CNPJ foi aberto no último dia 24 de setembro. A reportagem não teve retorno da empresa após tentativas de contato.

Seguranças foram rendidos após liberarem portão sem notar aproximação dos suspeitos. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), os autores utilizaram armas e renderam inicialmente o porteiro. Em seguida, aguardaram a chegada de outros funcionários, que também foram imobilizados.

Com o uso de reconhecimento facial dos vigilantes, invasores conseguiram acessar a sala de armamentos. Foram levadas munições e revólver particular de um dos funcionários. As vítimas foram mantidas dentro de uma sala. Ninguém ficou ferido.

Polícia Militar foi ao local e fez buscas nas imediações. Entretanto, até o meio da tarde deste domingo, nenhum suspeito foi localizado. Caso foi registrado como roubo a estabelecimento comercial no 11º Distrito Policial, em Santo Amaro. Segundo a polícia, as buscas prosseguem para localizar assaltantes e recuperar as armas e munições roubadas.