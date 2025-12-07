Dezenas de armas são roubadas de empresa de segurança em São Paulo
Ação aconteceu na rua Antonio José Viveira, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma empresa de segurança na capital paulista teve revólveres, espingardas e munições roubados neste domingo (07), depois de ser invadida por indivíduos armados.
Armas armazenadas em empresa de segurança foram roubadas na capital paulista. Na manhã deste domingo, três indivíduos encapuzados e armados renderam vigilantes de uma empresa de segurança e roubaram 23 revólveres calibre 38, outras 12 espingardas e centenas de munições.
Ação aconteceu na rua Antonio José Viveira, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Local é um dos endereços da Map Serviços de Segurança LTDA, cujo CNPJ foi aberto no último dia 24 de setembro. A reportagem não teve retorno da empresa após tentativas de contato.
Seguranças foram rendidos após liberarem portão sem notar aproximação dos suspeitos. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), os autores utilizaram armas e renderam inicialmente o porteiro. Em seguida, aguardaram a chegada de outros funcionários, que também foram imobilizados.
Com o uso de reconhecimento facial dos vigilantes, invasores conseguiram acessar a sala de armamentos. Foram levadas munições e revólver particular de um dos funcionários. As vítimas foram mantidas dentro de uma sala. Ninguém ficou ferido.
Polícia Militar foi ao local e fez buscas nas imediações. Entretanto, até o meio da tarde deste domingo, nenhum suspeito foi localizado. Caso foi registrado como roubo a estabelecimento comercial no 11º Distrito Policial, em Santo Amaro. Segundo a polícia, as buscas prosseguem para localizar assaltantes e recuperar as armas e munições roubadas.