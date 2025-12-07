Idoso morre após se engasgar enquanto chupava uma laranja em Goiás

Instituto Médico Legal foi acionado e realizou a remoção do corpo

Idoso morre após se engasgar enquanto chupava uma laranja em Goiás
(Foto: Reprodução)

Um idoso, de 75 anos, faleceu na madrugada deste domingo (07) após se engasgar enquanto chupava uma laranja. O caso aconteceu em Santa Rita do Novo Destino.

Conforme apurado pelo Portal 6, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada por volta de 1h e se deslocou até uma propriedade rural, onde a vítima estava.

No local, os policiais foram informados por familiares que o idoso estava chupando uma laranja, mas acabou se engasgando. A esposa dele tentou socorrê-lo, mas não teve êxito.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e realizou a remoção do corpo.

