Traficante morre na BR-060 durante troca de tiros com a CPE de Anápolis

Revólver e drogas foram encontrados no veículo usado pelo morto

Da Redação - 07 de dezembro de 2025

Trânsito congestionado na BR-060. (Foto: Reprodução)

Um suspeito de tráfico de drogas morreu no final da tarde deste domingo (7) após uma intensa troca de tiros com policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis.

O confronto aconteceu na BR-060, na zona rural de Abadiânia, e resultou na morte do indivíduo, que ainda não foi identificado e estava armado com um revólver.

No veículo utilizado pelo suspeito, os policiais encontraram a arma de fogo e uma quantidade de drogas, que foram apreendidas.

A ocorrência foi registrada como morte por intervenção de agente de segurança pública, o que confirma a versão de que houve o confronto armado.

Mais informações a qualquer momento.

