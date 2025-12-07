Traficante morre na BR-060 durante troca de tiros com a CPE de Anápolis
Revólver e drogas foram encontrados no veículo usado pelo morto
Um suspeito de tráfico de drogas morreu no final da tarde deste domingo (7) após uma intensa troca de tiros com policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis.
O confronto aconteceu na BR-060, na zona rural de Abadiânia, e resultou na morte do indivíduo, que ainda não foi identificado e estava armado com um revólver.
No veículo utilizado pelo suspeito, os policiais encontraram a arma de fogo e uma quantidade de drogas, que foram apreendidas.
A ocorrência foi registrada como morte por intervenção de agente de segurança pública, o que confirma a versão de que houve o confronto armado.
Mais informações a qualquer momento.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!