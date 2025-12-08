A técnica que melhora a centrifugação na máquina de lavar e deixa as roupas quase secas

A técnica que melhora a centrifugação é simples, funciona em qualquer modelo de máquina e pode deixar as roupas quase secas sem exigir ciclos mais longos

Isabella Valverde - 08 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

A técnica que melhora a centrifugação tem chamado atenção porque, ao contrário do que muitos pensam, não depende de potência extra nem de programas especiais da máquina.

O segredo envolve um ajuste rápido que muda a forma como as roupas se movimentam no tambor, reduz a quantidade de água retida nos tecidos e entrega peças muito mais secas ao final do ciclo.

O método funciona tanto em máquinas antigas quanto modernas e costuma surpreender quem testa pela primeira vez.

A simples mudança que transforma o resultado

O ponto-chave dessa técnica é equilibrar o peso dentro do tambor antes da centrifugação. Quando as roupas ficam concentradas em um único lado, a máquina perde estabilidade, gira com menos velocidade e não consegue extrair toda a água.

Ao reorganizar as peças manualmente, distribuindo camadas de maneira uniforme, a máquina alcança rotações mais altas e remove muito mais umidade. Esse pequeno ajuste faz diferença imediata, especialmente com peças pesadas.

Por que essa técnica deixa as roupas quase secas

A centrifugação depende de velocidade e equilíbrio. Quanto mais estável o tambor, mais rápido ele consegue girar sem interromper o ciclo.

Quando a máquina roda em alta rotação, a força centrífuga empurra a água para fora das fibras com muito mais intensidade. Como o tecido fica menos encharcado, as roupas saem praticamente prontas para dobrar ou pendurar, e o tempo no varal diminui consideravelmente, mesmo em dias mais úmidos.

Como aplicar o método no dia a dia

A técnica exige apenas alguns cuidados simples. Antes de iniciar a centrifugação, vale abrir a máquina e verificar se há peças emboladas. Separar itens grandes, como lençóis e toalhas, impede que eles criem “bolsões” de água.

Distribuir as roupas em formato de círculo também ajuda o tambor a alcançar estabilidade rapidamente. Esses passos garantem que o ciclo ocorra sem vibrações, paradas ou correções automáticas, o que aumenta a eficiência geral.

Uma dica extra que potencializa o efeito

Outro hábito que ajuda muito é rodar uma centrifugação extra somente com peças grandes, como toalhas ou cobertores. Esses itens costumam segurar mais água do que o restante da carga. Separá-los para um segundo giro, já bem distribuídos, intensifica o resultado e deixa tudo ainda mais seco.

