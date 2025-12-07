Homem invade casa da ex-esposa para mata-lá com faca e se dá mal

Ele já tinha histórico de violência doméstica contra a vítima

Da Redação - 07 de dezembro de 2025

Autor da tentativa de homicídio não contava com a defesa de outro homem que estava no local. (Foto: Reprodução)

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante em Anápolis neste domingo (7) depois de invadir a casa da ex-companheira, de 25 anos, para tentar matá-la.

O caso aconteceu no bairro Parque Residencial das Flores, quando o agressor, armado com uma faca, pulou o muro da residência. Ele não contava que o atual morador, um homem de 36 anos, iria intervir.

Os dois entraram em uma briga feia, e o invasor acabou se dando mal, saindo ferido e detido pela polícia.

E ex-esposo tinha histórico de violência doméstica

Ao invadir o quintal, ele começou a forçar a porta da casa aos gritos de “eu vou te matar”. Foi nesse momento que o morador de 36 anos saiu para ver o que estava acontecendo e foi atacado.

Durante a luta corporal, tanto o agressor quanto o morador se feriram, e até a jovem de 25 anos acabou com um ferimento no rosto.

Mesmo depois de ser socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Estadual de Anápolis (HEANA), o agressor não parou com as ameaças e continuou dizendo que mataria o atual companheiro da ex assim que saísse.

Ele, que já tinha passagem na polícia por violência doméstica, foi autuado em flagrante e agora está à disposição da Justiça.

As armas usadas na briga, uma faca e um facão, foram apreendidas e levadas para a Central de Flagrantes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!