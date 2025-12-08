Primeira policlínica pública de Anápolis reunirá mais de dez especialidades médicas em um único local

Isabella Valverde - 08 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/Paulo de Tarso/Secom)

A Prefeitura de Anápolis inaugura nesta terça-feira (09) a primeira policlínica pública da cidade, que reunirá mais de dez especialidades médicas em um único endereço.

A estrutura está instalada na antiga Osego, na Avenida São Francisco, no Jundiaí, e foi planejada para centralizar serviços que hoje se espalham por diferentes unidades da rede.

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) é que o novo espaço ajude a reduzir o tempo de espera por consultas especializadas.

Com a concentração dos atendimentos, a pasta pretende organizar melhor o fluxo interno e oferecer suporte mais completo a quem necessita de avaliação com profissionais de áreas específicas.

A policlínica terá consultas em endocrinologia, gastroenterologia, pediatria, dermatologia, cardiologia, risco cirúrgico, cirurgia geral, otorrinolaringologia, urologia, angiologia, geriatria, ortopedia, nefrologia e neurologia.

O local também realizará exames como eletrocardiograma. Segundo a Semusa, o acesso seguirá por meio da Central de Regulação Municipal, que mantém os critérios clínicos como base para definição das prioridades.

Em comunicado à imprensa, a pasta informou ainda que o prédio passa a abrigar novamente o Centro de Referência de Testagem e Tratamento, antigo SAE/CTA.

O serviço funcionou temporariamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila União e retorna agora com oferta ampliada.

A coleta de carga viral, antes disponível apenas duas vezes por semana, será realizada em todos os dias úteis, o que deve facilitar o monitoramento dos pacientes acompanhados pela rede.

