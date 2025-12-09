Goiás entra em alerta para tempestades com risco de queda de energia e alagamentos

Estado deve enfrentar precipitações de até 50 mm por dia e ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h

Samuel Leão - 09 de dezembro de 2025

Região Centro-Leste de Anápolis em um dia chuvoso. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) divulgou, na manhã desta terça-feira (09), um alerta amarelo para o risco de tempestades em Goiás, tais como rajadas de vento, queda de energia elétrica, alagamentos, quedas de galhos, árvores e raios.

Conforme boletim do órgão, a previsão é para que o Estado enfrente precipitações de até 50 mm por dia e ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h. O alerta abrange diversas regiões, indicando a necessidade de atenção redobrada por parte da população.

Na região Central, que inclui a capital Goiânia, a expectativa é de chuvas mais intensas, com o tempo permanecendo nublado e pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Situação semelhante é prevista para Anápolis, onde a instabilidade atmosférica deve provocar chuvas fortes, especialmente no período da tarde e noite, com risco de transtornos urbanos.

A média, em ambas as cidades, será de 15mm, com mínimas de 19 °C e máximas de 29 °C. No Sudoeste Goiano, em cidades como Rio Verde, também devem ser registradas chuvas significativas, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes, com máximas de 30 °C e mínimas de 19 °C, além de previsão de 12mm de precipitação.

Já no Norte do Estado, em municípios como Porangatu, o volume de chuva pode ser um pouco menor, mas ainda assim suficiente para causar alagamentos em áreas de risco, registrando mínimas de 23 °C e máximas de 31 °C, além de um volume de chuvas de 12mm.

No Entorno, a exemplo de Luziânia, o tempo deve permanecer fechado, com possibilidade de chuvas e variação de nebulosidade. As mínimas serão de 19 °C e as máximas de 27 °C, além da precipitação também alcançar os 12mm.

A recomendação do Cimehgo é que os moradores dessas áreas fiquem atentos aos avisos da Defesa Civil e evitem se abrigar sob árvores ou estacionar veículos próximos a placas e estruturas que possam ser derrubadas pelo vento.

