Jovem aproveita a neve do Natal de Goiânia para pedir a noiva em casamento, mas é surpreendendo pela resposta

Momento foi registrado em vídeo e emocionou os internautas com tantas surpresas ao mesmo tempo

Davi Galvão - 09 de dezembro de 2025

Pedido de casamento foi feito em meio a exposição de Natal, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Sob a neve que embalava a noite do Natal do Bem no Centro Cultural Oscar Niemeyer, Charlles Bernardes, de 29 amos, acreditou ter encontrado o cenário perfeito para transformar uma velha brincadeira em promessa e enfim reuniu coragem para enfim pedir a mão da amada em casamento.

“Ela brincava que eu só ia pedir ela em casamento quando nevasse. Aí pensei: já que tem neve na decoração de Natal, é hoje”, contou Charlles em entrevista ao G1.

Com cerca de um ano de relacionamento e dois meses morando juntos, ambos chegaram ao local na última sexta-feira (05).

O que ele não imaginava é que aquele instante, preparado com dias de ansiedade, seria atravessado por outra revelação capaz de mudar o rumo dos dois: Laryssa Rezende, também de 29 anos, estava grávida.

No vídeo registrado, Laryssa leva alguns segundos para reagir, pausa que quase fez o noivo pensar no pior, como se fosse ter o pedido negado.

Porém, o alívio veio logo depois, quando ela procura algo na bolsa e aparece com o teste de gravidez nas mãos, abraçando o agora já noivo.

Charlles contou que já planejava oficializar a união antes do fim do ano, mas foi surpreendido ao receber, naquele mesmo dia, a notícia da gestação.

EMOCIONANTE 😍 Jovem aproveita a neve do Natal de Goiânia para pedir a noiva em casamento, mas é surpreendendo pela resposta Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/n1sBQbaPSf — Portal 6 (@portal6noticias) December 9, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!