Jovem aproveita a neve do Natal de Goiânia para pedir a noiva em casamento, mas é surpreendendo pela resposta

Momento foi registrado em vídeo e emocionou os internautas com tantas surpresas ao mesmo tempo

Davi Galvão -
Pedido de casamento foi feito em meio a exposição de Natal, em Goiânia. (Foto: Reprodução)
Sob a neve que embalava a noite do Natal do Bem no Centro Cultural Oscar Niemeyer, Charlles Bernardes, de 29 amos, acreditou ter encontrado o cenário perfeito para transformar uma velha brincadeira em promessa e enfim reuniu coragem para enfim pedir a mão da amada em casamento.

“Ela brincava que eu só ia pedir ela em casamento quando nevasse. Aí pensei: já que tem neve na decoração de Natal, é hoje”, contou Charlles em entrevista ao G1.

Com cerca de um ano de relacionamento e dois meses morando juntos, ambos chegaram ao local na última sexta-feira (05).

O que ele não imaginava é que aquele instante, preparado com dias de ansiedade, seria atravessado por outra revelação capaz de mudar o rumo dos dois: Laryssa Rezende, também de 29 anos, estava grávida.

No vídeo registrado, Laryssa leva alguns segundos para reagir, pausa que quase fez o noivo pensar no pior, como se fosse ter o pedido negado.

Porém, o alívio veio logo depois, quando ela procura algo na bolsa e aparece com o teste de gravidez nas mãos, abraçando o agora já noivo.

Charlles contou que já planejava oficializar a união antes do fim do ano, mas foi surpreendido ao receber, naquele mesmo dia, a notícia da gestação.

 

 

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

