Novo ar-condicionado chega ao mercado com promessa de resfriamento em 30 segundos

Ar-condicionado conta com eficiência energética elevada e capacidade de climatizar o ambiente quase instantaneamente

Isabella Valverde - 09 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

A Xiaomi apresentou uma nova geração do Mijia Super Energy-Saving Cabinet Air Conditioner na China, trazendo melhorias significativas em relação à linha anterior.

O aparelho chega ao mercado com a promessa de resfriar um ambiente em apenas 30 segundos e aquecer em cerca de 60 segundos, desempenho possibilitado pelo amplo ângulo de saída de ar de 115 graus.

Além da velocidade impressionante, o modelo se destaca pela eficiência energética. Com classificação APF 4.86, a marca estima que os consumidores podem economizar até 589 kWh por ano, sem perder desempenho mesmo durante usos prolongados.

O fluxo de ar também aumentou, atingindo 1755 m³/h, volume capaz de climatizar cômodos inteiros em poucos minutos.

A nova linha incorpora recursos avançados já vistos em outros produtos inteligentes da Xiaomi, como modos de fluxo de ar que simulam claraboia, carpete e varredura lateral.

Essas funções tornam o aparelho mais versátil e preciso na distribuição de temperatura, reforçando sua posição como uma das soluções mais robustas dentro do ecossistema doméstico Mijia.

Com potência que pode chegar a 13.300W, os novos modelos estão disponíveis em duas versões:

– 2HP, por 4.599 yuans (cerca de R$ 3.461)

– 3HP, por 5.599 yuans (aproximadamente R$ 4.214)

As duas opções compartilham os mesmos recursos inteligentes e diferenciais de eficiência, variando apenas na capacidade de resfriamento e aquecimento.

