O estado brasileiro maior que a Grécia e o Uruguai, mas tão pouco habitado que sua densidade populacional é equivalente a 50 campos de futebol por pessoa

Uma região gigantesca revela contrastes surpreendentes entre tamanho, população e fronteiras remotas

Magno Oliver - 09 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela / Google Maps)

Roraima é um dos estados mais enigmáticos do país. Apesar de ocupar uma área de aproximadamente 223 mil km², maior que a soma de Grécia e Uruguai juntos, abriga apenas 636 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE.

A disparidade resulta em uma densidade populacional tão baixa que, na prática, cada morador teria o equivalente a 50 campos de futebol só para si.

A combinação entre vastidão territorial e população reduzida faz do estado um dos mais singulares da Amazônia brasileira.

A capital Boa Vista, planejada e com traçado geométrico raro no Brasil, concentra mais de 60% de toda a população roraimense.

O restante se distribui em municípios pequenos, como Iracema, o menor do estado, onde a rotina avança em ritmo lento e as longas distâncias moldam a vida cotidiana.

Em grande parte do território, a sensação é de que a natureza domina o espaço, com campos, serras e florestas que se estendem por quilômetros sem interrupção humana.

Roraima é também marcado por sua posição geográfica única. É o único estado brasileiro situado totalmente no Hemisfério Norte, e faz fronteira com dois países: Venezuela e Guiana.

Essa localização estratégica influencia sua cultura, economia e até a circulação de pessoas, especialmente após movimentos migratórios recentes vindos do país vizinho. A região é porta de entrada para trilhas, áreas indígenas e ecossistemas preservados que reforçam a diversidade do extremo norte.

Entre seus símbolos mais icônicos está o Monte Roraima, uma das formações geológicas mais antigas do planeta e um dos pontos mais altos do Brasil, com seus paredões verticais e topo plano que inspiraram até obras literárias.

O estado, muitas vezes lembrado apenas por sua distância ou por sua baixa população, revela na verdade um mosaico de paisagens, histórias e contrastes que mostram por que Roraima é, definitivamente, um gigante silencioso no mapa brasileiro.

