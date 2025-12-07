Cidade com menos de 25 mil habitantes passa por transformação econômica com fábrica de R$ 22 milhões que já opera no máximo

Megafábrica de celulose muda cenário econômico do município e alcança produção total em tempo recorde

Magno Oliver - 07 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, vive um salto econômico sem precedentes com a chegada de um dos maiores empreendimentos industriais do país.

Com 24.152 habitantes, o município passou a abrigar uma megafábrica da Suzano, resultado de um investimento de R$ 22 bilhões, que já atingiu sua capacidade máxima anual de 2,55 milhões de toneladas de celulose.

A unidade, considerada a maior linha única de produção de celulose do mundo, opera integralmente com tecnologia da ANDRITZ e se tornou referência global por alcançar o desempenho total em um período extremamente curto.

O feito reforça o impacto da combinação entre inovação, engenharia de alto nível e a atuação das equipes envolvidas no projeto, que permitiram colocar a planta em operação plena em menos de um ano.

A obra demandou 30 meses de construção e chegou a mobilizar mais de 10 mil trabalhadores.

Hoje, aproximadamente 3 mil profissionais atuam nas áreas industrial, florestal e logística, sustentando um ciclo de produção contínuo e de alta eficiência.

O investimento colocou Ribas do Rio Pardo no centro do mapa mundial da celulose.

A estrutura conta com sistemas avançados de gaseificação, recuperação química, automação, robótica, digitalização e a planta SulfoLoop, que garante autossuficiência na produção de ácido sulfúrico.

A logística também se destaca pela eficiência: a base florestal da unidade possui o menor raio médio entre todas as fábricas da Suzano, com apenas 65 quilômetros entre os plantios e a indústria, o que reduz custos e impacto ambiental.

Outro ponto relevante é a geração de energia renovável. O excedente de 180 MW médios produzido pela operação seria suficiente para abastecer uma cidade com mais de 2 milhões de moradores.

Com a fábrica operando no limite máximo e atraindo novos investimentos, Ribas do Rio Pardo consolida uma das transformações econômicas mais rápidas e expressivas do país.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!