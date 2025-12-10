A cidade de pouco mais de 65 mil habitantes que saiu do anonimato e hoje conquista o Brasil
Um protagonista discreto transforma o cenário nacional sem alarde, com enorme eficiência e atraindo o olhar de especialistas
Até pouco tempo atrás, Mirassol, com pouco mais de 65 mil habitantes, no interior de São Paulo, era vista como uma cidade pacata, reconhecida principalmente pela indústria moveleira e pela proximidade com São José do Rio Preto.
Mas, nos últimos anos, o nome do município passou a circular com força no cenário nacional por um motivo inesperado: o desempenho esportivo do Mirassol Futebol Clube, que saiu do anonimato para se tornar uma das sensações do futebol brasileiro.
Fundado em 1925, o clube viveu a maior transformação de sua história a partir de 2016, quando iniciou uma reestruturação administrativa e financeira considerada modelo por especialistas no assunto.
Organizado, com contas equilibradas, investimento em categorias de base e um moderno centro de treinamento, o Mirassol começou a disputar de igual para igual com times tradicionais. Em 2020, conquistou a Série D; em 2022, levou a Série C; e, em 2023, chegou à Série B com status de projeto sólido e sustentável. A cidade, antes pouco mencionada na imprensa esportiva, ganhou projeção nacional.
O impacto esportivo rapidamente se converteu em impacto social. A população passou a lotar o Estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como “Maião”, que tem recebido melhorias constantes.
A economia local também reagiu: comerciantes relatam crescimento nos dias de jogo e a cidade viu aumentar o interesse turístico motivado pela boa fase do time.
O Mirassol, com orçamento modesto, já superou gigantes da capital em confrontos importantes, reforçando a narrativa de que gestão eficiente muitas vezes vale mais do que folha salarial milionária.
Hoje, Mirassol inspira pequenos clubes do país inteiro. Analistas já comparam a ascensão do time a fenômenos internacionais como Leicester City e Bayer Leverkusen, justamente por desafiar lógicas tradicionais do futebol e causar surpresa generalizada.
Na prática, o que o Mirassol prova é simples: uma cidade pequena, quando encontra visão, planejamento e identidade, pode conquistar o Brasil. E o Mirassol já conquistou fazendo a tarefa de casa direitinho, um golaço de gestão e planejamento.
Confira mais detalhes desse pequeno gigante:
