A cidade de pouco mais de 65 mil habitantes que saiu do anonimato e hoje conquista o Brasil

Um protagonista discreto transforma o cenário nacional sem alarde, com enorme eficiência e atraindo o olhar de especialistas

Magno Oliver - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Prefeitura de Mirassol / Divulgação)

Até pouco tempo atrás, Mirassol, com pouco mais de 65 mil habitantes, no interior de São Paulo, era vista como uma cidade pacata, reconhecida principalmente pela indústria moveleira e pela proximidade com São José do Rio Preto.

Mas, nos últimos anos, o nome do município passou a circular com força no cenário nacional por um motivo inesperado: o desempenho esportivo do Mirassol Futebol Clube, que saiu do anonimato para se tornar uma das sensações do futebol brasileiro.

Fundado em 1925, o clube viveu a maior transformação de sua história a partir de 2016, quando iniciou uma reestruturação administrativa e financeira considerada modelo por especialistas no assunto.

Organizado, com contas equilibradas, investimento em categorias de base e um moderno centro de treinamento, o Mirassol começou a disputar de igual para igual com times tradicionais. Em 2020, conquistou a Série D; em 2022, levou a Série C; e, em 2023, chegou à Série B com status de projeto sólido e sustentável. A cidade, antes pouco mencionada na imprensa esportiva, ganhou projeção nacional.

O impacto esportivo rapidamente se converteu em impacto social. A população passou a lotar o Estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como “Maião”, que tem recebido melhorias constantes.

A economia local também reagiu: comerciantes relatam crescimento nos dias de jogo e a cidade viu aumentar o interesse turístico motivado pela boa fase do time.

O Mirassol, com orçamento modesto, já superou gigantes da capital em confrontos importantes, reforçando a narrativa de que gestão eficiente muitas vezes vale mais do que folha salarial milionária.

Hoje, Mirassol inspira pequenos clubes do país inteiro. Analistas já comparam a ascensão do time a fenômenos internacionais como Leicester City e Bayer Leverkusen, justamente por desafiar lógicas tradicionais do futebol e causar surpresa generalizada.

Na prática, o que o Mirassol prova é simples: uma cidade pequena, quando encontra visão, planejamento e identidade, pode conquistar o Brasil. E o Mirassol já conquistou fazendo a tarefa de casa direitinho, um golaço de gestão e planejamento.

Confira mais detalhes desse pequeno gigante:

