Abertas inscrições para processos seletivos da FAB para cabos temporários

Incorporação está prevista para 2026 e candidaturas podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições abertas para processos seletivos com vagas destinadas à prestação do serviço militar temporário.

Conforme o órgão, as oportunidades são para profissionais de nível fundamental interessados em ingressar no Quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QCBCon). A incorporação está prevista para 2026.

As candidaturas podem ser feitas até o dia 18 de dezembro por meio do site oficial de convocações da FAB.

Os candidatos podem consultar o Aviso de Convocação (AVICON) de cada processo para conferir informações como documentos necessários, cronograma e demais orientações essenciais.

Ao todo, o QCBCon 2026 abrange diferentes especialidades em várias localidades do Brasil, com oportunidades para que os voluntários apliquem os respectivos conhecimentos e contribuam diretamente para as atividades da Aeronáutica.

Já as oportunidades no QCBCon Músico são destinadas a profissionais da área musical, com vagas para as Bandas de Música da FAB. Nesse processo, é necessário que os candidatos sejam instrumentistas habilitados em clarineta, saxofone, trompa, trombone, tuba, trompete, bateria, entre outros.

Vale destacar que as etapas iniciais do processo seletivo acontecem de forma presencial, para entrega de documentação, conforme estabelecido em cada AVICON.

Como trabalhar na Força Aérea sem ser militar

Aos interessados em atuar no órgão, mas que não são militares, o ingresso também pode ocorrer por meio de processos seletivos destinados à contratação de civis — como serviços terceirizados de cozinheiros, faxineiros e auxiliares. Os editais costumam ser divulgados nos sites oficiais da FAB.

