Saiba como trabalhar na Força Aérea sem ser militar

Tem quem pense que apenas um caminho é possível para integrar a FAB, mas outras opções também existem

Natália Sezil - 16 de novembro de 2025

Base Aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação/FAB)

Há carreiras que já ganharam renome, seja nacional ou internacionalmente, e a Força Aérea, sem dúvidas, é uma delas. Em cidades como Anápolis, onde a Base Aérea molda o cotidiano de grande parte dos moradores, isso fica ainda mais forte.

Mas quem gostaria de experimentar esse caminho profissional, muitas vezes, se depara com uma dúvida: há como trabalhar ali sem ser militar? A possibilidade existe, e há algumas opções.

A primeira delas é por meio de processos seletivos voltados à contratação de civis. É o caso dos serviços terceirizados, costumeiramente focados em manutenções diárias: cozinheiros, faxineiros e auxiliares entram nessa lista.

A seleção acontece por meio de editais abertos especificamente para isso, que costumam ser divulgados nos sites oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB).

A segunda opção é por meio da contratação de civis para órgãos educacionais do setor. São exemplos o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que forma engenheiros de alto nível, e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), que prepara estudantes do ensino médio para ingressar na Academia da Força Aérea (AFA).

Ambas possuem um corpo docente misto. Embora haja militares instrutores, a maioria dos professores são civis. Há também pesquisadores, tecnologistas e técnicos, contratados por meio de edital.

A terceira opção é voltada para os músicos. A Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira é a principal organização musical do Comando da Aeronáutica e realiza apresentações que espalham a imagem institucional da FAB no Brasil e no exterior.

É a porta de entrada para músicos de nível médio, em diferentes especialidades: oboé, fagote, harpa, violino, viola, violoncelo, contrabaixo e voz são alguns dos itens buscados.

Por fim, para quem quer saber como é ser militar, mas não almeja essa carreira para o resto da vida, existe o Serviço Militar Voluntário (SMV). Ele é uma oportunidade para profissionais civis que desejam ingressar temporariamente, não só na Aeronáutica, como também no Exército ou na Marinha.

Os salários, benefícios e a farda são semelhantes, mas não há a necessidade de prestar concurso público. O militar temporário serve à Força por um tempo determinado, que varia de um a oito anos, exercendo funções técnicas ou especializadas.

As seleções acontecem anualmente, em diferentes regiões do país. Candidatos passam apenas por análise curricular, inspeção de saúde e teste físico. Depois de completarem o tempo, eles são desligados da Força Armada e não têm direito à estabilidade ou à aposentadoria.

As oportunidades vão desde o ensino superior ao fundamental. Nesse último caso, as vagas são especialmente voltadas a bandas de música, manutenção e apoio logístico, como motoristas, auxiliares de cozinha, pedreiros e serventes.

