Casamentos crescem quatro vezes mais em Goiás do que no país, com destaque para uniões homoafetivas

Dados do IBGE indicam ritmo acelerado no estado e revelam que os noivos estão oficializando a vida a dois cada vez mais tarde

Número de casamentos aumentou em Goiás. (Foto: Reprodução/Pexels/ Bryan Santos)

Ao longo de 2024, Goiás registrou um crescimento no número de casamentos quatro vezes superior à média nacional, conforme a Pesquisa de Estatísticas do Registro Civil, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, o estado contabilizou 33,6 mil casamentos no período — um aumento de 3,5% em relação a 2023, quando foram registrados 32,5 mil.

No cenário nacional, a pesquisa identificou 948,9 mil uniões formais ao longo de 2024.

Entre as unidades da federação, os maiores crescimentos ocorreram em Tocantins (17,2%) e Paraíba (16,1%). No sentido oposto, o Acre apresentou a maior retração, com queda de 16,6%.

No recorte por capitais, Goiânia se destacou com a quarta maior taxa de crescimento de casamentos homoafetivos. Foram 240 uniões entre cônjuges do mesmo sexo — alta de 43,7% em comparação com 2023. O índice foi superado apenas por São Luís (173,5%), Cuiabá (66,7%) e Maceió (52,9%).

A pesquisa também analisou a idade dos noivos e apontou uma tendência de casamentos mais tardios. Em 2024, mais da metade das mulheres que se casaram tinham 30 anos ou mais, representando 50,1% do total.

Entre os homens, o percentual na mesma faixa etária chegou a 59,5%, consolidando o movimento de postergação das uniões formais no país.

