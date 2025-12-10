Como acabar com o rangido da porta usando um item comum sem desmontar nada

Um produto simples que quase todo mundo tem em casa resolve o rangido da porta em poucos segundos

Gabriel Yuri Souto - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Saber como acabar com o rangido da porta faz diferença no dia a dia, especialmente quando o barulho aparece do nada e parece impossível de eliminar.

O som incômodo geralmente surge porque a dobradiça perde lubrificação e cria atrito entre as peças metálicas.

Embora muita gente pense que é preciso desmontar tudo, existe um método rápido que age diretamente no ponto do problema e devolve o movimento silencioso à porta.

O item inesperado que resolve o barulho

O segredo está no uso de vaselina sólida, um produto barato que cria uma película duradoura entre as partes da dobradiça.

Diferente de óleos de cozinha ou sprays improvisados, a vaselina permanece no lugar por muito mais tempo e evita que a dobradiça volte a ranger após alguns dias.

O efeito é quase imediato e se intensifica conforme o produto se espalha pelo movimento da porta.

Por que a vaselina funciona tão bem nas dobradiças

A estrutura da dobradiça acumula poeira, umidade e partículas finas de ferrugem. Quando esses resíduos se juntam, o metal perde suavidade e começa a produzir o rangido característico.

A vaselina preenche as microfissuras e cria uma camada suave que reduz completamente o atrito.

Como ela não escorre com facilidade, permanece protegendo a área interna por bastante tempo, o que prolonga o efeito silencioso.

Como aplicar sem desmontar absolutamente nada

Para usar o truque, basta abrir a porta até expor bem as dobradiças. Em seguida, aplique uma pequena quantidade de vaselina nos pontos onde o metal se encontra.

Conforme a porta se movimenta, o próprio atrito distribui o produto por dentro das articulações. Poucos movimentos já são suficientes para perceber a diferença, e o rangido costuma desaparecer ainda nos primeiros instantes.

É um processo simples que não deixa cheiro, não suja o piso e pode ser repetido sempre que necessário.

Como manter o efeito por mais tempo

Depois que o barulho some, vale limpar discretamente a parte externa da dobradiça para evitar o acúmulo de pó. Manter o ambiente seco também ajuda, já que a umidade acelera a oxidação e enfraquece a lubrificação.

Pequenas reaplicações ao longo do ano mantêm a porta silenciosa e evitam que o metal volte a travar.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!