Como tirar o encardido das roupas brancas usando um item que quase todo mundo tem em casa

O que deixa a roupa branca encardida não é apenas sujeira, e sim um acúmulo de resíduos que se fixa nas fibras com o tempo

Gabriel Yuri Souto - 11 de dezembro de 2025

(Imagem: Ilustração/ Captura de Tela/ YouTube)

Saber como tirar o encardido das roupas brancas faz diferença porque o amarelado não surge de uma só vez. Ele aparece aos poucos por causa de suor, poeira fina, sabão mal enxaguado e até da água usada na lavagem.

Para resolver o problema, lavanderias caseiras e profissionais usam um item comum e barato que age profundamente nas fibras: o bicarbonato de sódio.

O segredo está no modo como ele reage com os resíduos que escurecem o tecido, restaurando o brilho original.

Por que o bicarbonato funciona tão bem nas roupas brancas

O encardido se forma quando partículas microscópicas se fixam na estrutura da fibra e criam uma camada acinzentada. O bicarbonato tem capacidade de romper essa camada porque atua como um agente alcalino suave.

Ele solta as partículas presas sem agredir o tecido e ainda neutraliza o odor acumulado. Durante o processo, a fibra “abre” o suficiente para liberar a sujeira sem perder suavidade, o que deixa o branco mais luminoso sem desgaste.

Como aplicar o método que recupera o branco sem estragar o tecido

O bicarbonato funciona melhor quando dissolvido em água quente. A combinação aumenta a ação do produto e faz com que ele penetre nas fibras com mais facilidade.

Roupas encardidas são deixadas de molho nessa solução por alguns minutos, tempo suficiente para que o bicarbonato comece a desprender a sujeira que não sai na lavagem comum.

Depois disso, a peça pode ser lavada normalmente, e o tecido costuma revelar um branco muito mais vivo.

Como o método evita que o encardido volte rapidamente

Quando o tecido solta os resíduos antigos, ele também fica menos propenso a acumular sujeira nova. Isso acontece porque o bicarbonato remove a película invisível deixada por sabões e amaciantes, que muitas vezes intensifica o amarelado.

Com as fibras limpas, a roupa respira melhor e acumula menos resíduos nas próximas lavagens. Em casas que usam água com mais minerais, o processo também ajuda a neutralizar o efeito do calcário, que deixa as peças opacas.

Cuidados simples que mantêm o branco brilhante por mais tempo

Secar roupas brancas ao sol ajuda a manter o brilho natural, já que a luz ultravioleta tem efeito clareador. Evitar excesso de sabão também faz diferença, porque resíduos acumulados escurecem o tecido.

Repetir o uso do bicarbonato de vez em quando mantém o branco estável e impede que o encardido volte a se formar. É um cuidado rápido que prolonga a vida útil das peças.

