Conheça a cidade brasileira que ganhou projeção internacional e tem mais área verde que Nova Iorque e Paris juntas

Magno Oliver - 11 de dezembro de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Paulo José/Prefeitura de Goiânia)

Imagine uma capital brasileira onde o verde não é exceção, mas sim uma regra. Localizada no coração do Brasil, Goiânia se destaca por contar com uma área vegetal per capita praticamente sem paralelo nas metrópoles nacionais.

Com aproximadamente 94 metros quadrados de área verde por habitante, a capital goiana ultrapassa de longe a recomendação da United Nations (ONU), que orienta um mínimo de 12 m² por pessoa.

Esse volume de natureza urbana resulta de um planejamento urbano comprometido com a preservação ambiental e com múltiplas áreas de lazer.

São mais de 200 espaços verdes registrados entre parques, bosques, praças e áreas de conservação distribuídos de forma a permitir que moradores e visitantes convivam com o verde em várias regiões da cidade.

Entre os exemplos mais emblemáticos estão parques como o Parque Flamboyant, com extensa área de lazer e trilhas arborizadas, e o Bosque dos Buritis, espaço de convivência com lago e árvores nativas, onde o cidadão encontra refúgio da correria urbana.

Essa malha verde faz com que Goiânia seja considerada a capital com maior número de metros quadrados de área verde por habitante no país e, em âmbito internacional, figura entre as mais bem arborizadas do mundo.

Nos últimos anos, a cidade reforçou esse protagonismo: segundo levantamento da Prefeitura de Goiânia, Goiânia ganhou 1.657 hectares de áreas vegetadas entre 2003 e 2023, confirmando o compromisso contínuo com o meio ambiente mesmo diante do crescimento urbano.

Para quem vive ou visita, o resultado é visível: clima ameno, ruas arborizadas, espaços de convivência, lazer e natureza ao alcance, uma qualidade de vida que se destaca num país marcado por centros urbanos densos e verticalizados.

Goiânia mostra que é possível manter um forte vínculo com o verde, equilibrando urbanização, sustentabilidade e bem-estar.

É uma cidade que convida a desacelerar, respirar ar mais puro, caminhar entre árvores e redescobrir o valor da natureza em meio ao urbano.

Confira mais detalhes:

