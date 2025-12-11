Conheça o lugar do mundo onde o tempo não existe e o céu nunca dorme

Existe um recanto escondido no Ártico onde o dia nunca se despede e quando a escuridão some o dia vira eterno

Magno Oliver - 11 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Sommaroy Artic Hotel Tromso)

Localizada ali acima do Círculo Polar Ártico, Sommaroy, na Noruega, parece saída de um sonho, um destino onde o conceito de noite simplesmente se dissolve e o céu se mantém vivo.

Parte da região de Troms og Finnmark, a pequena comunidade vive um fenômeno natural impressionante: durante os meses de verão, o sol nunca se põe inteiramente, oferecendo aos visitantes dias intermináveis, com luz suave e constante, mesmo à “meia-noite”. Essa particularidade transforma a ilha num convite permanente ao deslumbramento visual constante.

Com menos de mil moradores, Sommaroy mantém um ritmo de vida tranquila, intimamente ligada à natureza.

Suas casinhas coloridas, fiordes gelados, praias de seixos polidos e uma imensidão de mar e montanhas compõem o cenário.

O turismo é discreto, pensado para quem busca paz, natureza e experiências fora dos roteiros convencionais. Raramente abarrotada, a ilha atrai viajantes que buscam o silêncio, o ar puro do Ártico e o espetáculo da luz permanente.

O charme de Sommaroy vai além do sol contínuo: os visitantes podem desfrutar de trilhas costeiras, passeios de caiaque entre fiordes, observação de aves marinhas, banhos rápidos em fissuras de rocha (para os mais corajosos) e a sensação única de caminhar à beira‑mar às “duas da manhã” como se fosse dia.

No inverno, a escuridão retorna, mas com ela vêm as auroras boreais, outro show da natureza que transforma a paisagem em tela luminosa em movimento.

Para quem quer desacelerar e redescobrir a noção de tempo, Sommaroy representa um refúgio fora da pressa moderna.

Luz sem fim no verão e noites estreladas no inverno; silêncio e vastidão; um lugar onde o corpo relaxa, a mente descansa, e a natureza dita o ritmo. Viajar para lá é permitir-se viver fora das horas, em comunhão com o tempo ancestral da terra e do mar.

Confira mais detalhes dessa beleza natural:

