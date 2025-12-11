Egressos de Anápolis, Edna Maria Ramos da Hora e Augusto Ventura tomam posse como desembargadores do TJGO

Cerimônia ocorreu em Goiânia e marcou a chegada de dois profissionais com trajetória ligada à cidade à Corte goiana

Danilo Boaventura - 11 de dezembro de 2025

Edna Maria Ramos da Hora e Augusto César Rocha Ventura. (Foto: Reprodução)

Edna Maria Ramos da Hora e Augusto César Rocha Ventura tomaram posse, nesta quinta-feira (11), como desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

A cerimônia foi realizada na sede do tribunal, em Goiânia, e conduzida pelo presidente do TJGO, Leandro Crispim, com a presença de autoridades dos três Poderes.

Com trajetória profissional ligada a Anápolis, Edna Maria Ramos da Hora chega ao cargo após 35 anos de atuação na magistratura goiana.

Augusto César Rocha Ventura assume a vaga do Quinto Constitucional, destinada à advocacia, após carreira no exercício profissional e indicação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Goiás (OAB-GO).

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.