Saiba como funcionava esquema de quadrilha que lucrou mais de R$ 10 milhões com golpes em Goiás

Operação da Polícia Civil resultou na apreensão de armas de fogo, munições e veículos de luxo avaliados em quase R$ 500 mil

Augusto Araújo - 11 de dezembro de 2025

Integrantes de quadrilha ostentavam veículos de luxo. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu, na quarta-feira (10), 13 integrantes de uma organização criminosa especializada em aplicar golpes na venda de veículos pela internet.

A ação fez parte da Operação Dark Business, deflagrada pela Delegacia de Polícia de Jaraguá – 15ª DRP, após oito meses de investigação.

De acordo com a corporação, a empresa investigada atraía compradores de diversos Estados com ofertas de financiamento. As vítimas eram orientadas a pagar valores de entrada que variavam entre R$ 2 mil e R$ 6 mil para efetivar o suposto negócio.

Depois de receber o dinheiro e enviar contratos simulados, o grupo alegava que o financiamento havia sido reprovado e simplesmente retinha os valores. Mais de 150 pessoas teriam sido prejudicadas pela prática.

Com o avanço das apurações, a PC identificou movimentações superiores a R$ 10 milhões relacionadas ao esquema criminoso e solicitou o bloqueio dos valores.

A operação mobilizou mais de 50 policiais. Em Jaraguá, 12 suspeitos foram presos e sete veículos apreendidos.

Em Goiânia, outro investigado foi localizado e também teve o carro recolhido. A ação ainda resultou na apreensão de armas de fogo, dezenas de munições e veículos de luxo avaliados em quase R$ 500 mil, pertencentes ao mentor do esquema.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e apurar o grau de participação de cada um na organização criminosa.

