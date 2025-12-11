Últimos dias para se inscrever em processo seletivo do IFG com salários de quase R$ 5 mil

Samuel Leão - 11 de dezembro de 2025

Fachada do Instituto Federal de Goiás (IFG) de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Comunicação de Aparecida de Goiânia)

Está chegando ao final o prazo para se inscrever no Processo Seletivo simplificado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), que tem o objetivo de preencher quatro vagas para o cargo de Professor Substituto.

A oportunidade é destinada a profissionais com diploma de nível superior nas áreas contempladas, e o prazo limite para a inscrição é até a próxima segunda-feira (15).

As quatro vagas disponíveis estão distribuídas nas seguintes áreas: Informática, Geografia, Educação Física e Física, sendo uma vaga para cada especialidade. A carga horária de trabalho prevista para a função é de 20 horas semanais, com remuneração mensal que varia de R$ 3.090 a R$ 4.867, a depender da titulação do candidato.

Os interessados em participar do processo devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site oficial do IFG. Para efetivar a participação, é necessário o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 40.

A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas, que são a análise de títulos e uma prova de desempenho didático com arguição.

É importante destacar que o Processo Seletivo terá validade de um ano, a partir da data de homologação do resultado final, com a possibilidade de ser prorrogado por igual período, conforme publicação no Diário Oficial da União.

Os candidatos devem consultar o edital completo no site do IFG para mais detalhes sobre os requisitos e o cronograma.

