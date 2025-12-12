Em pleno Natal, famosa rede de supermercado anuncia fechamento de mais de 4.000 lojas
Medida afeta consumidores e reduz o tempo para compras de última hora na véspera
Enquanto muitos consumidores ainda contam com as compras de última hora, uma das maiores redes varejistas do mundo decidiu seguir um caminho diferente neste fim de ano.
O Walmart anunciou que irá suspender temporariamente o funcionamento de todas as suas lojas nos Estados Unidos durante o dia de Natal, afetando mais de 4.600 unidades em todo o país.
A paralisação acontecerá por 24 horas no dia 25 de dezembro, quando 4.606 lojas permanecerão fechadas. A medida, que já faz parte do calendário da empresa, se repete como uma tradição adotada pela rede nesta data, alterando a rotina de milhões de clientes que costumam recorrer aos supermercados mesmo em feriados.
Além do fechamento total no Natal, o Walmart também informou que a véspera terá expediente reduzido. De acordo com o site DealNews, as lojas irão funcionar das 6h às 18h no dia 24 de dezembro, encurtando o tempo disponível para compras de fim de ano.
Com isso, os consumidores terão apenas 12 horas para resolver pendências, adquirir presentes ou abastecer a casa antes da ceia. O funcionamento normal será retomado no dia 26 de dezembro, período tradicionalmente marcado por grande fluxo de clientes em busca de trocas e promoções pós-Natal.
A decisão do Walmart não é isolada. Outras grandes redes do varejo norte-americano também confirmaram que não abrirão as portas no dia 25. Entre elas estão Target, Costco, Sam’s Club, Aldi, Ikea, Lowe’s, Home Depot, Trader Joe’s, Publix, Whole Foods e Macy’s, reforçando uma tendência de fechamento geral do comércio na data.
