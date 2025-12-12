Em pleno Natal, famosa rede de supermercado anuncia fechamento de mais de 4.000 lojas

Medida afeta consumidores e reduz o tempo para compras de última hora na véspera

Isabella Valverde - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Eduardo Soares)

Enquanto muitos consumidores ainda contam com as compras de última hora, uma das maiores redes varejistas do mundo decidiu seguir um caminho diferente neste fim de ano.

O Walmart anunciou que irá suspender temporariamente o funcionamento de todas as suas lojas nos Estados Unidos durante o dia de Natal, afetando mais de 4.600 unidades em todo o país.

A paralisação acontecerá por 24 horas no dia 25 de dezembro, quando 4.606 lojas permanecerão fechadas. A medida, que já faz parte do calendário da empresa, se repete como uma tradição adotada pela rede nesta data, alterando a rotina de milhões de clientes que costumam recorrer aos supermercados mesmo em feriados.

Além do fechamento total no Natal, o Walmart também informou que a véspera terá expediente reduzido. De acordo com o site DealNews, as lojas irão funcionar das 6h às 18h no dia 24 de dezembro, encurtando o tempo disponível para compras de fim de ano.

Com isso, os consumidores terão apenas 12 horas para resolver pendências, adquirir presentes ou abastecer a casa antes da ceia. O funcionamento normal será retomado no dia 26 de dezembro, período tradicionalmente marcado por grande fluxo de clientes em busca de trocas e promoções pós-Natal.

A decisão do Walmart não é isolada. Outras grandes redes do varejo norte-americano também confirmaram que não abrirão as portas no dia 25. Entre elas estão Target, Costco, Sam’s Club, Aldi, Ikea, Lowe’s, Home Depot, Trader Joe’s, Publix, Whole Foods e Macy’s, reforçando uma tendência de fechamento geral do comércio na data.

