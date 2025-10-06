Produto da Shopee que promete render até dez vezes mais que sabão normal vira febre entre consumidores

Sabão líquido da Shopee que vem em três passos conquista usuários pela economia, perfume e facilidade de preparo

Gabriel Yuri Souto - 06 de outubro de 2025

(Imagem: Montagem/ Captura de Tela)

Encontrar um sabão líquido que realmente limpe bem, renda bastante e ainda deixe as roupas cheirosas não é tarefa fácil.

Portanto, a maioria dos produtos disponíveis no mercado acaba exigindo grandes quantidades para dar conta da sujeira, e o resultado nem sempre compensa o valor pago.

Mas um novo produto que vem chamando atenção nas redes sociais promete resolver esse problema.

Trata-se de um sabão líquido vendido na Shopee que, segundo consumidores, rende até dez vezes mais que o tradicional, é muito cheiroso e de fácil preparo.

O sabão vem dividido em três passos simples e pode ser preparado em casa sem dificuldade.

Usuários afirmam que ele espuma bastante, remove bem as manchas e deixa o perfume nas roupas por vários dias — um resultado que tem surpreendido até quem costuma comprar marcas mais conhecidas.

Preparo:

O preparo segue uma sequência prática que viralizou em vídeos na internet. Em um balde com aproximadamente 18 litros de água, o processo deve ser feito assim:

Misturar o pó do passo 1 até dissolver completamente.

até dissolver completamente. Mexer bem a mistura até ficar uniforme.

Adicionar o primeiro pote ( passo 2 ) e continuar mexendo.

) e continuar mexendo. Finalizar com o segundo pote ( passo 3 ), misturando até o sabão adquirir consistência e cor homogênea.

), misturando até o sabão adquirir consistência e cor homogênea. Depois disso, é só transferir o sabão pronto para garrafas ou recipientes limpos. O resultado é um produto concentrado e potente, que segundo relatos limpa mais, faz espuma e deixa perfume intenso nas roupas, mesmo em pequenas quantidades.

Contudo, o preço é outro atrativo. Como cada kit rende dezenas de litros, o custo médio do sabão pronto sai por cerca de R$ 3,00 o litro, valor bem menor do que o cobrado em supermercados.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Magui e Bruno (@maguiebrunno)

De acordo com consumidores, não é necessário usar muito durante a lavagem — pequenas porções já bastam para deixar as peças limpas e perfumadas.

O produto ganhou popularidade justamente pela combinação de rendimento, eficácia e aroma agradável.

Afinal, o sucesso foi tão grande que o sabão já se tornou um dos itens domésticos mais comentados da Shopee, com milhares de visualizações e avaliações positivas nas redes sociais.

Finalmente, para muita gente, esse achado virou o novo queridinho da lavanderia e promete mudar a forma de lavar roupas gastando menos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @ portal6noticias e fique por dentro de tudo!