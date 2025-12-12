Motociclista morre ao se envolver em acidente com ônibus em Aparecida de Goiânia

Veículo de transporte coletivo seguia rumo ao Terminal Veiga Jardim, a apenas 4 km de distância

Natália Sezil - 12 de dezembro de 2025

Acidente envolveu motocicleta e ônibus do transporte coletivo. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 55 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito no Setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, na tarde desta sexta-feira (12).

A cena aconteceu em um cruzamento. Imagens feitas no local mostram a vítima caída próximo às rodas traseiras do veículo do transporte público.

O ônibus fazia a linha 519, para o Terminal Veiga Jardim. Ele estava a aproximadamente 4 km de distância do destino final quando ocorreu o acidente, pouco antes das 16h.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer a vítima, mas ela não resistiu.

Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente nem a causa da morte do motociclista. Isso deve ser apurado pela Polícia Civil (PC), que fica responsável por tomar as medidas cabíveis.

O Portal 6 solicitou nota à RedeMob, consórcio responsável pela gestão do transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia. Contudo, não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!