“Ladrão em série” é flagrado tentando fugir de Goiânia com documento falso após furtar R$ 12 mil em shopping

Suspeito foi avistado em terminal rodoviário tentando comprar uma passagem de ônibus para Anápolis

Suspeito foi detido pela CPE no Terminal Rodoviário da Capital. (Foto: Reprodução) Goiânia
Suspeito foi detido pela CPE no Terminal Rodoviário da Capital. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 33 anos, suspeito de ser um “ladrão em série”, foi detido pela Polícia Militar (PM) após apresentar um documento falso para tentar se livrar de uma abordagem, em Goiânia, nesta quinta-feira (28). Os policiais acreditam que ele estava tentando fugir.

As autoridades apontaram que ele foi o autor de ao menos três furtos praticados em um shopping de Aparecida de Goiânia, na última terça-feira (26).

Imagens de câmeras de segurança registraram as ações do suspeito, que arrombou os quiosques e lojas, incluindo duas franquias de restaurantes. Ao total, foram levados mais de R$ 12 mil.

Munidos das informações sobre o indivíduo, militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) o flagraram no Terminal Rodoviário de Goiânia, comprando uma passagem com destino a Anápolis.

O suspeito, de origem paulista, apresentou documentação no nome de outrem, mas ainda assim foi levado para a delegacia, onde as autoridades seguem investigando o caso.

O indivíduo foi liberado e lavrou-se um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

