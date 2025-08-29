“Ladrão em série” é flagrado tentando fugir de Goiânia com documento falso após furtar R$ 12 mil em shopping
Suspeito foi avistado em terminal rodoviário tentando comprar uma passagem de ônibus para Anápolis
Um homem, de 33 anos, suspeito de ser um “ladrão em série”, foi detido pela Polícia Militar (PM) após apresentar um documento falso para tentar se livrar de uma abordagem, em Goiânia, nesta quinta-feira (28). Os policiais acreditam que ele estava tentando fugir.
As autoridades apontaram que ele foi o autor de ao menos três furtos praticados em um shopping de Aparecida de Goiânia, na última terça-feira (26).
Imagens de câmeras de segurança registraram as ações do suspeito, que arrombou os quiosques e lojas, incluindo duas franquias de restaurantes. Ao total, foram levados mais de R$ 12 mil.
Munidos das informações sobre o indivíduo, militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) o flagraram no Terminal Rodoviário de Goiânia, comprando uma passagem com destino a Anápolis.
O suspeito, de origem paulista, apresentou documentação no nome de outrem, mas ainda assim foi levado para a delegacia, onde as autoridades seguem investigando o caso.
O indivíduo foi liberado e lavrou-se um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).
