Mulher é morta a tiros na porta de casa no RS

Autor dos tiros a esperava em um carro estacionado na rua

Folhapress - 12 de dezembro de 2025

Mulher foi morta a tiros enquanto chegava em casa. (Foto: Captura de Tela/G1)

Uma mulher de 40 anos foi morta a tiros ao chegar em casa, na cidade de Soledade, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (10). A polícia investiga a motivação do crime, já que o autor dos tiros a esperava em um carro estacionado na rua.

Câmeras de segurança da casa da vítima registraram a ação do atirador. As imagens mostram quando ela chega de carro, por volta das 22h, e se prepara para entrar na garagem da residência.

Neste momento, é possível ver o criminoso sair de um carro estacionado na rua, seguir até a porta do motorista do veículo e disparar duas vezes.

O carro ainda segue em frente e passa pelo portão, mas o atirador entra na garagem, abre a porta do carro e dispara contra a cabeça da mulher.

Em seguida, o homem foge correndo do local. Segundo a polícia, nada foi roubado.

A vítima foi encaminhada ao hospital de Soledade e, posteriormente, transferida para UTI em Passo Fundo, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil ainda busca identificar o suspeito.