Mulher luta pela vida na UTI após companheiro atear fogo no corpo dela; suspeito foi preso em Goiânia

Segundo Polícia Civil, homem teria tentado matar vítima, com a qual tem filha bebê, após discussão

Augusto Araújo - 12 de dezembro de 2025

Homem foi preso após atear fogo na companheira, em Goiânia. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC), sob a suspeita de ter ateado fogo contra a própria companheira, que está internada em uma UTI de Goiânia.

Segundo a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem), o crime ocorreu no dia 08 de novembro, no Condomínio Jardim das Oliveiras, onde o casal residia.

A vítima, de 36 anos, vivia em união estável com o autor há cerca de três anos, e os dois têm uma filha de 11 meses.

Na manhã do crime, após uma discussão, o homem teria ateado fogo na companheira com a intenção de matá-la. A mulher só não morreu porque conseguiu correr e pedir ajuda a uma vizinha.

Para tentar evitar responsabilização criminal, o suspeito teria mentido para a vizinha e posteriormente para a equipe médica, alegando que a própria vítima havia ateado fogo no próprio corpo em uma tentativa de autoextermínio. Ele acompanhou a companheira até o hospital, mas fugiu após garantir a internação.

A vítima sofreu queimaduras em cerca de 15% do corpo, incluindo o rosto, e permanece internada em estado grave na UTI.

Mesmo debilitada e com dificuldade para falar, conseguiu relatar o ocorrido aos policiais, apontando o companheiro como autor do ataque.

A Polícia Civil informou que o homem já possuía antecedentes por violência doméstica contra a mesma mulher, quando ainda moravam no interior do Estado.

Diante dos indícios da tentativa de feminicídio, a autoridade policial representou pela prisão temporária, que foi deferida pela Justiça e cumprida pela equipe da Deaem nesta quinta-feira (11).

A identidade dos envolvidos não foi revelada pela corporação, portanto não foi possível solicitar um posicionamento dos advogados que os representam.

