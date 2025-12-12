O segredo das cozinheiras experientes para almôndegas perfeitas

Técnica simples usada por cozinheira de 84 anos garante almôndegas macias, suculentas e cheias de sabor

Isabella Valverde - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

As almôndegas são um clássico da cozinha caseira: práticas, versáteis e capazes de transformar qualquer refeição em algo especial. Apesar de parecerem fáceis de preparar, quem cozinha há muito tempo costuma ter truques próprios para garantir que fiquem macias por dentro e douradas por fora.

Uma dessas especialistas é Conchita, cozinheira de 84 anos que se tornou conhecida nas redes sociais por compartilhar dicas tradicionais.

Em um de seus vídeos, ela revela o ingrediente que, segundo ela, faz toda a diferença na textura das almôndegas: o purê de batata.

Para Conchita, o purê funciona como um “amaciante natural”, já que ajuda a reter a umidade da carne durante o cozimento, evitando que as bolinhas fiquem secas ou compactas demais. O resultado é um prato mais fofinho, úmido e saboroso.

Receita inspirada no método de Conchita

A preparação segue a base tradicional, mas com a adição do purê. Mistura-se a carne moída com ovo, alho, pimentas branca e preta, temperos e caldo de carne dissolvido no leite.

Em seguida, entram cebola refogada, salsa picada e uma pequena porção de purê de batata — elemento responsável pela maciez extra. A farinha de rosca ajuda a ajustar o ponto da massa.

Depois de descansar um pouco, basta modelar as almôndegas, empanar levemente na farinha e fritar em azeite até dourarem. Em outra panela, prepara-se um molho simples com cebola, alho e tomate. As almôndegas vão para dentro do molho para finalizarem o cozimento e absorverem ainda mais sabor.

A técnica do purê é tão eficiente que pode ser aplicada também em versões feitas com frango ou carne suína. Para quem busca almôndegas mais leves, macias e impossíveis de errar, o segredo está justamente nessa adição discreta — e muito poderosa — de batata.

