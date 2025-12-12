Os signos que vão vencer os medos e conquistar aquilo que nunca teve coragem de contar a ninguém

Um ciclo energético se aproxima e alguns signos sentirão o chamado silencioso que transformará tudo ao redor inesperadamente

Magno Oliver - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

Algumas configurações planetárias atuam como gatilhos de transformação e libertação emocional. Nos próximos meses, um alinhamento raro entre Marte, Júpiter e Plutão cria um campo energético favorável para enfrentar bloqueios antigos e, principalmente, revelar desejos que muitos guardaram em silêncio por anos.

Três signos serão especialmente tocados por essa vibração. Eles sentirão uma força interna incomum para dar passos que antes pareciam impossíveis.

A combinação entre determinação, clareza mental e impulso emocional será tão intensa que esses nativos poderão, finalmente, transformar medos em ação concreta. O momento marca uma virada simbólica: aquilo que era segredo íntimo torna-se oportunidade de crescimento real.

1) Escorpião (23/10 a 22/11)

Movido por Plutão, planeta das sombras e renascimentos, Escorpião entra num ciclo de revelações internas profundas.

O alinhamento atual libera mágoas antigas e dá ao signo a ousadia necessária para falar verdades guardadas por anos. Esses nativos sentirão coragem para assumir vontades que antes escondiam, especialmente as emocionais e profissionais, e deixarão de temer julgamentos externos. O período favorece confissões, projetos ousados e decisões que mudam rotas.

2) Áries (21/03 a 20/04)

Regido por Marte, Áries recebe um impulso extra de ação e autenticidade. O signo, que já é naturalmente corajoso, agora ganha clareza e foco para enfrentar inseguranças silenciosas que vinham sabotando seus passos.

Desejos antigos que nunca foram verbalizados, sobretudo ligados à independência, ao amor e à mudança de vida emergem com força. Esses nativos poderão iniciar algo que sempre quiseram, mas nunca tiveram coragem de assumir. É hora de partir para o que você sempre quis conquistar.

3) Capricórnio (22/12 a 20/01)

Capricornianos, frequentemente racionais e discretos, serão surpreendidos por uma onda emocional profunda impulsionada por Júpiter. Esse movimento expande ambições e dissolve medos ligados à exposição pessoal.

O signo encontrará força para admitir sonhos que manteve escondidos por receio de falhar ou de ser má interpretação. Esses nativos sentirão o desejo de abrir novas portas em suas vidas e, desta vez, não haverá espaço para o silêncio ou a hesitação.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!