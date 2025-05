Onze anos de conhecimento e inspiração no Planetário de Anápolis

Queríamos oferecer à nossa cidade um lugar onde ciência, educação, cultura e tecnologia se encontrassem, para transformar vidas

Antônio Gomide - 26 de maio de 2025

Antônio Gomide no Planetário Digital de Anápolis. (Foto: Acervo Pessoal)

Todo grande sonho começa com um olhar curioso. E foi para alimentar essa curiosidade que construímos o Planetário Digital e o Observatório Astronômico de Anápolis. Queríamos oferecer à nossa cidade um lugar onde ciência, educação, cultura e tecnologia se encontrassem, de forma alegre e acessível, para transformar vidas.

Quantos jovens e crianças passaram por lá e, pela primeira vez, puderam ver as estrelas de perto, entender os mistérios do espaço ou simplesmente se encantar com as imagens projetadas na cúpula.

Além de um espaço para observar o céu, o planetário surgiu como um convite para imaginar novos mundos, criar soluções e acreditar no poder da educação. Investir em ciência e cultura é investir em um futuro mais criativo, mais justo e mais humano.

Onze anos depois, seguimos colhendo os frutos dessa iniciativa. Encontramos jovens motivados, professores inspirados e uma cidade que sabe que o conhecimento transforma.

E se o Planetário for, para muitos jovens, o primeiro passo rumo a uma carreira na ciência ou na tecnologia? Que possamos seguir valorizando esse espaço, semeando sonhos e cultivando futuros brilhantes para nossa cidade.