Profissão pouco conhecida paga acima de R$ 6 mil e não exige faculdade

Ela permite que qualquer pessoa, de qualquer idade, aprenda do zero e entre no mercado em pouco tempo

Pedro Ribeiro - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Profissão é uma palavra que costuma vir acompanhada de longos anos de estudo, mas existe uma atividade profissional pouco conhecida que paga acima de R$ 6 mil e não exige faculdade.

Essa carreira vem ganhando espaço justamente porque oferece boas oportunidades, chances de crescimento e salários altos já nos primeiros anos.

Além disso, permite que qualquer pessoa, de qualquer idade, aprenda do zero e entre no mercado em pouco tempo.

O que faz esse profissional

A profissão em destaque é a de programador. Esse profissional cria sites, aplicativos, sistemas e soluções digitais que facilitam o dia a dia de empresas e usuários.

Tudo funciona por meio de códigos, que são a base de qualquer tecnologia.

Como praticamente todas as áreas estão em transformação digital, o trabalho do programador se tornou indispensável.

Consequentemente, a demanda cresce e os salários acompanham esse movimento.

Por que não exige faculdade

Uma das maiores vantagens dessa profissão é que ela não exige ensino superior.

O mercado valoriza habilidades práticas e capacidade de resolver problemas.

Por isso, cursos livres, bootcamps, plataformas online e projetos pessoais são suficientes para formar um profissional preparado.

Em muitos casos, quem apresenta um bom portfólio consegue vagas mesmo antes de ter uma formação formal — e isso torna a profissão ainda mais acessível.

Quanto ganha um programador iniciante

Embora os salários variem de acordo com a região e a especialidade, iniciantes já conseguem ganhar mais de R$ 6 mil em muitas empresas.

Além disso, a remuneração tende a crescer rapidamente conforme a pessoa se especializa.

Profissionais de back-end, front-end, mobile ou segurança da informação, por exemplo, costumam ter aumentos expressivos em pouco tempo.

A carreira também oferece a vantagem do trabalho remoto, o que amplia as oportunidades.

Por que essa profissão está em alta

A digitalização acelerada fez com que empresas de todos os setores precisassem de programadores.

Bancos, lojas, escolas, hospitais, startups e órgãos públicos — todos dependem de tecnologia.

E como faltam profissionais preparados no Brasil, quem entra agora no mercado encontra terreno fértil para construir uma carreira sólida.

Além disso, a profissão permite trabalhar para empresas estrangeiras e receber em dólar, aumentando ainda mais o potencial de ganhos.

Como começar do zero

O primeiro passo é escolher uma linguagem de programação para estudar, como Python ou JavaScript.

Depois, é importante praticar diariamente, criar pequenos projetos e montar um portfólio.

Plataformas gratuitas ajudam quem está começando, e cursos curtos podem acelerar o aprendizado.

Aos poucos, o iniciante ganha confiança e começa a se candidatar às vagas.

Com dedicação, é possível conseguir a primeira oportunidade em poucos meses.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!