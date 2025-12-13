Cidade onde quase não se usa buzina e quase não tem poluição sonora surpreende turistas que passam por lá

Enquanto o barulho das buzinas domina o trânsito de muitas capitais brasileiras, existe uma cidade onde o silêncio relativo chama atenção de quem passa por ela pela primeira vez

Gabriel Yuri Souto - 13 de dezembro de 2025

(Foto: DIvulgação)

O som constante das buzinas faz parte do cotidiano urbano brasileiro. Em várias capitais, motoristas usam o recurso para demonstrar pressa, avisar outros condutores ou simplesmente expressar irritação.

Essa prática, repetida milhares de vezes ao longo do dia, contribui para índices altos de poluição sonora que afetam humor, concentração e bem-estar.

Por isso, a busca por cidades mais silenciosas cresce entre turistas que querem fugir do ritmo acelerado dos grandes centros.

Com esse cenário tão comum no país, pode parecer improvável encontrar um destino onde o trânsito funcione com muito menos ruído.

O comportamento no trânsito

Existe uma cidade onde quase não se usa buzina, e essa característica chama a atenção logo nos primeiros minutos de circulação pelas ruas.

O trânsito flui normalmente, mas o silêncio relativo cria uma sensação diferente, como se o ritmo local fosse mais calmo do que o habitual no Brasil urbano.

A impressão é imediata, porque o visitante percebe que os motoristas adotam um padrão de convivência menos agressivo, o que resulta em uma cidade com poluição sonora muito menor quando comparada a outras capitais.

Um trânsito mais silencioso que a média nacional

A cidade que apresenta esse comportamento tão incomum é Curitiba, no Paraná. O respeito ao trânsito e o planejamento urbano contribuem para o ambiente sonoro mais estável.

Os motoristas usam a buzina apenas em situações realmente necessárias, e esse costume ajuda a manter as ruas mais tranquilas mesmo em horários de maior movimento.

Esse padrão torna Curitiba um exemplo de convivência urbana mais equilibrada, já que a experiência de circular pela cidade não envolve o barulho constante típico de outras regiões do país.

Hábito surpreende tanto

Para quem chega de cidades mais barulhentas, a ausência quase total do som de buzinas provoca uma sensação de alívio. O visitante percebe que o trânsito continua ativo, mas sem ruídos agressivos que costumam marcar a rotina brasileira.

Esse detalhe simples transforma a experiência turística e reforça a ideia de que Curitiba funciona em um ritmo próprio.

É justamente essa combinação de respeito, planejamento e educação no trânsito que faz a cidade se destacar e despertar tanta curiosidade.

