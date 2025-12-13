Dupla de 17 e 18 anos foram as vítimas de tiroteio em Nerópolis

Eles teriam sido alvejados por dois suspeitos, próximo à praça de igreja na região Central do município

Da Redação -
tiroteio
Praça da Igreja São Benedito, em Nerópolis. (Foto: Captura/Google Street View)

Portal 6 conseguiu apurar mais detalhes sobre quem eram as vítimas do tiroteio que houve na manhã deste sábado (13) em Nerópolis.

Uma delas seria um adolescente, de 17 anos, e a outra um jovem, de 18 anos. Eles teriam sido alvejados por uma dupla, próximo à praça da Igreja São Benedito, na região Central do município.

Os suspeitos teriam se aproximado a pé, efetuando vários disparos e correndo logo em seguida.

A dupla alvejada foi socorrida por moradores e levados para o hospital municipal em um primeiro momento.

No local, eles estavam estabilizados e devem ser transferidos para hospitais em Goiânia para atendimento especializado. Um deles teria sido atingido no pescoço.

A arma utilizada no crime não foi localizada até o momento, e os possíveis autores não foram presos. As forças de segurança seguem realizando buscas na região.

O caso segue sob investigação, com o objetivo de identificar os envolvidos, esclarecer a motivação do crime e localizar os suspeitos.

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

