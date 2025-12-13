Troca de tiros em Nerópolis termina com ao menos um morto e outro ferido

Companhia de Policiamento Especializado (CPE) foi acionada para atender o caso, que assustou moradores

Imagem ilustrativa de viatura da CPE (Foto: Reprodução)

No começo da manhã deste sábado (13), uma troca de tiros terminou com ao menos uma pessoa morta e outra ferida em Nerópolis, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

O Portal 6 investigou que o caso ocorreu na região da Praça Central do município, assustando os moradores, que acionaram a Polícia Militar (PM).

Assim, ao menos uma viatura da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) foi acionada para atender ao chamamento.

