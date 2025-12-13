Dupla que saiu de Anápolis para cometer assalto em Aparecida de Goiânia é presa pela PM

Um dos suspeitos foi identificado em estabelecimento comercial no Centro da cidade

Augusto Araújo - 13 de dezembro de 2025

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

Um homem, de 41 anos, e um jovem, de 27, foram presos em Anápolis neste sábado (13), após serem identificados como autores de um assalto em Aparecida de Goiânia.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (12), no bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia.

A vítima seria uma jovem de 23 anos, que estava em uma distribuidora quando aceitou sair em um carro com dois homens desconhecidos.

Em determinado momento, o veículo parou em uma rua isolada, onde os ocupantes anunciaram o assalto, mediante ameaça com arma de fogo, levando um celular da marca iPhone.

Após relatar o caso à polícia, militares deram início a buscas e localizaram o veículo já em Anápolis, estacionado em frente a um estabelecimento comercial na região Central da cidade.

No local, o homem foi abordado e informou aos policiais que havia levado o jovem até Aparecida de Goiânia para a prática do roubo.

Ele também indicou que os objetos subtraídos estariam guardados em uma residência no bairro Anexo Frei Eustáquio.

Durante a averiguação no endereço indicado, os policiais localizaram o segundo suspeito e apreenderam cinco aparelhos celulares de procedência suspeita, além de R$ 600 em dinheiro.

Todos os envolvidos, o veículo e os objetos encontrados foram encaminhados à Central de Flagrantes de Anápolis para as providências cabíveis.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

