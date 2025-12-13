Jovem de Anápolis executado em Cuiabá foi encontrado com as mãos e pés amarrados

Corpo apresentava marcas de tiros e foi localizado em área de mata na capital mato-grossense

Da Redação - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O corpo de um jovem natural de Anápolis foi encontrado na última sexta-feira (12) em uma área de mata nas proximidades do Residencial Nico Baracat, em Cuiabá, capital de Mato Grosso.

A vítima foi identificada como Ismael Souza Borges, que havia se mudado recentemente para a cidade com o objetivo de trabalhar.

De acordo com a imprensa local, o jovem estava com as mãos e os pés amarrados e apresentava marcas de disparos de arma de fogo, características que reforçam a suspeita de execução.

No momento em que foi localizado, o corpo não portava documentos, o que dificultou a identificação imediata.

Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas e realizaram os trabalhos periciais no local.

A Polícia Civil (PC) também acompanhou a ocorrência e iniciou a coleta de informações que possam contribuir para a elucidação do crime.

O caso permanece sob investigação da PC, que busca esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.

