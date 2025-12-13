Meteorologia alerta para chuvas intensas em Goiás, com índices de até 50 mm; veja previsão do tempo completa

Cihmego detalhou o que pode ocorrer em todas as regiões do estado, que viverão cenários parecidos

Paulo Roberto Belém - 13 de dezembro de 2025

Tempestade se formando em Anápolis (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

A previsão do tempo para este domingão (14) indica que todos os municípios de Goiás estão com alerta de ocorrência de chuvas intensas, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).

O cenário é favorecido pela combinação de calor e umidade, o que vai influenciar nessa possibilidade para os 246 municípios do estado, com potencial para ocorrência de rajadas de vento e raios.

Sobre os índices pluviométricos das pancadas de chuva, estes serão de até 20 e 30 mm/hora ou 60mm/dia, vindo acompanhadas com os ventos podendo atingir mais de 50 km/h, considerados altos.

Agora, é olhando para as regiões de Goiás que se observa a possibilidade da ocorrência de muita água. A Oeste terá 50 mm; Centro, Leste e Sudoeste 45 mm; e Norte e Sul 40 mm. Quanto à temperatura, está variará, na média, entre 18 °C e 34 °C.

Em Goiânia e nas cidades que integram a Região Metropolitana, o cenário é de sol com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de até 20 mm, com os termômetros partindo de 19 °C, chegando a 30 °C.

Anápolis deve apresentar menos chuva, de 18 mm, mas temperatura um pouco mais amena. Mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Em Rio Verde, a situação é idêntica à da capital.

Com o cenário de chuvas previsto para todos os municípios goianos, o que não há para se preocupar é com a umidade do ar. Em todas as regiões o índice previsto varie dos 60 a 95%.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!