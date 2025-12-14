A ilha brasileira que é um paraíso, mas onde é proibido nascer gente

Localizada no litoral de São Paulo, a Ilha da Queimada Grande é protegida por lei e não permite moradores permanentes

Isabella Valverde - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Brasil abriga ilhas de beleza exuberante que parecem verdadeiros paraísos naturais. No entanto, uma delas chama atenção por um motivo incomum: ninguém pode nascer lá. Não por acaso médico ou hospital, mas porque é proibido viver no local.

Trata-se da Ilha da Queimada Grande, conhecida popularmente como Ilha das Cobras, situada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, no município de Itanhaém.

À primeira vista, a ilha impressiona pela mata fechada, águas claras e paisagem preservada. Apesar disso, o local é considerado um dos mais perigosos do mundo. A Queimada Grande abriga a maior concentração de jararaca-ilhoa, uma espécie de cobra extremamente venenosa e endêmica da região.

Estudos indicam que pode haver uma cobra para cada metro quadrado em determinadas áreas da ilha. Por esse motivo, o acesso é restrito por lei federal e controlado pela Marinha do Brasil e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Não existem moradores, casas, comércios ou qualquer estrutura urbana. Sem população fixa, não há nascimentos, e a permanência humana é autorizada apenas para pesquisadores, cientistas e agentes ambientais, sempre com autorização prévia.

A última ocupação humana registrada ocorreu no início do século XX, quando um farol foi instalado no local. Com o avanço da automação, o farol passou a operar sem necessidade de funcionários residentes, e a ilha foi completamente desocupada.

Hoje, a Ilha da Queimada Grande é considerada uma das áreas naturais mais protegidas do país. O objetivo é preservar o ecossistema único e evitar riscos à vida humana.

Assim, mesmo sendo um verdadeiro paraíso natural aos olhos, a ilha brasileira onde é proibido nascer gente segue intocada, silenciosa e inacessível — um lembrete de que nem todo paraíso foi feito para ser habitado.

