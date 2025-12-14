Terror do Luciano Hang: idosa expert em furtos é presa na Havan de Anápolis

Ao ser confrontada, a sexagenária confessou o crime e disse que os produtos seriam para "presentes de Natal"

Isabella Valverde - 14 de dezembro de 2025

Idosa, de 61 anos, já era conhecida na rede de lojas e Luciano Hang pela prática de furtos. (Foto: Captura)

Uma idosa de 61 anos, considerada especialista em furtos nas lojas de Luciano Hang, foi presa em flagrante na noite deste domingo (14) após ser flagrada subtraindo produtos da Havan de Anápolis.

Funcionários do estabelecimento, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Jardim Eldorado, detiveram a suspeita com diversos itens de perfumaria e vestuário.

O Portal 6 teve acesso ao registro da ocorrência.

A prisão só foi possível graças a um sistema de segurança integrado da rede de lojas, que alertou a gerência sobre a presença da mulher no local.

Terror do Luciano Hang

Ela já possuía um histórico de comportamentos suspeitos em outras unidades da Havan pelo país. Ao ser confrontada, a idosa confessou o crime e disse que os produtos seriam para “presentes de Natal”.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu a suspeita para a Central de Flagrantes.

As imagens do circuito interno, que mostram toda a ação da idosa, foram entregues à Polícia Civil.